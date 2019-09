Fãs e familiares prestam última homenagem a Roberto Leal em velório em São Paulo

publicidade

Fãs, amigos e famíliares se despedem nesta segunda-feira do cantor Roberto Leal, que morreu nesse domingo aos 67 anos. A cerimônia aberta ao público ocorre na Casa de Portugal, no bairro Liberdade, em São Paulo. O artista faleceu após insuficiência hepato-renal em razão de um câncer de pele, que evoluiu e atingiu o fígado. Em frente ao velório, fãs de Leal fizeram uma faixa em homenagem ao intérprete de sucessos como "Arrebita e "Bate o Pé".

Trajetória

Radicado no Brasil, Roberto Leal foi torcedor da Portuguesa e um dos letristas do hino do clube paulista. Em 2015, ajudou o time, que vive uma prolongada crise financeira, a conseguir um novo patrocinador. Com a música, teve sucesso nos anos 1970 e passou a ser um dos maiores embaixadores da cultura portuguesa no Brasil. Em entrevista ao jornal Diário de Notícias, de Lisboa, em setembro do ano passado, o cantor disse que tinha um sonho e por isso se lançou na política: foi candidato pelo PTB à deputado estadual. Ele obteve 8.273 votos e não se elegeu.

O enterro de Roberto Leal será realizado às 14h desta segunda-feira, no cemitério de Congonhas, também em São Paulo