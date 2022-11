Fabi Bang interpreta canção do novo curta animado da Disney

publicidade

Como parte da campanha "Celebrando a Magia", a Disney lançou recentemente um novo curta-metragem mágico de final de ano: “O Presente” - disponível no Youtube e no Disney+. O curta conta com a atriz e cantora Fabi Bang interpretando a música "Um Pouco Mais" na versão em português – lançada oficialmente nesta segunda-feira, dia 28, nas principais plataformas de áudio e no Youtube com um clipe dedicado. A canção original ("A Little More") é interpretada por Jessica Darrow, voz de Luisa Madrigal (ENCANTO).

Abaixo está o vídeo da música "Um Pouco Mais" interpretada por Fabi Bang:

Fabi Bang, nascida no Rio de Janeiro, é atualmente um dos maiores nomes no teatro musical brasileiro. Com uma vasta carreira no meio artístico, a atriz ficou conhecida por sua atuação como Glinda na montagem brasileira do espetáculo da Broadway: “Wicked”, e hoje está em cartaz com “A Pequena Sereia”, no Teatro Santander, como protagonista. Além disso, a artista já participou de outros projetos Disney, como o musical “A Bela e a Fera” (2009) e “Disney In Concert” (2022).

Com a narrativa musical na voz de Fabi Bang, o curta de três minutos celebra o conforto que as histórias trazem às famílias durante tempos de mudanças e como elas aprofundam seus laços por meio da união, além de ser a última parte da trilogia da Disney “Da Nossa Família Para a Sua”, que apresenta momentos da vida da personagem Nicole. O primeiro curta, “Lola”, foi lançado em 2020 e a sequência “Pai de coração” em 2021. Agora, a Nicole e sua família se preparam para mais uma época de festas e para a emocionante chegada de um novo bebê. Assista: