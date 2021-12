Famosos lamentam a morte de Maurílio, da dupla com Luiza

publicidade

Famosos lamentaram a morte do cantor Maurílio, da dupla com Luiza, nesta quarta-feira (29), por meio das redes sociais. O artista estava internado em Goiânia (GO) desde a madrugada de 15 de dezembro, dia em que, durante a gravação de um DVD, sofreu um mal súbito.

A dupla Simone e Simaria manifestou tristeza diante da notícia por meio de seu perfil oficial. "Nossos sentimentos à família, aos amigos e aos fãs do Maurílio", escreveu na legenda. "Por que, meu Deus?", publicou Gabi Martins.

"Descanse em paz, meu amigo. Eu vou guardar o seu jeito encantador, a sua simplicidade e o seu talento. Deus conforte o coração da minha irmã Luiza e o de todos os familiares, amigos e fãs. Vá com Deus", compartilhou Rafael Vannucci.

