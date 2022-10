Feira do Livro de Porto Alegre começa a ter a sua estrutura montada

publicidade

Nesta segunda-feira, foi dado o pontapé inicial físico para a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, com a montagem da estrutura de cobertura das bancas do evento que será realizado na Praça da Alfândega e arredores, no Centro Histórico de Porto Alegre, de 28 de outubro a 15 de novembro.

Conforme nota da Câmara Rio-Grandense do Livro, as 71 bancas de livreiros começarão a ser montadas no dia 20 de outubro. Das 71 bancas, 59 são localizadas na Área Geral e 12 na Infantil e Juvenil. A Feira terá ainda mais 25 estandes de apoiadores, veículos de comunicação e de atividades do evento, que terá como patrono o poeta Carlos Nejar e com homenagem aos 250 anos de Porto Alegre.

A solenidade de abertura será às 18h do dia 28, no Teatro Carlos Urbim. Seguem abertas as inscrições para seis oficinas da Feira do Livro podem ser feitas neste link.