Amor e trauma é tema na Feira do Livro

Pensar o amor e o trauma a partir das trocas de ideias de dois intelectuais e das indagações do público participante. Esta será a temática e interação possível da mesa “Amor e Trauma”, com realização nesta sexta-feira, dia 1, às 17h30min, no Auditório Barbosa Lessa (Rua dos Andradas, 1223). A psicanalista e escritora Maria Homem e o matemático, escritor e doutor em Literatura Comparada Jacques Fux refletem sobre os amores e traumas herdados dos ancestrais.

O debate deve girar em tornos de quais amores e traumas nos foram contados – e quais silenciados – se tornando parte presente e ausente das nossas vidas e das nossas narrativas.

A mesa se propõe a pensar no que é perpetuado (trauma?) e no que é interrompido (amor?) na vida de cada um dos presentes, representando o todo da sociedade civil atual.

Autógrafos:

Maria Homem autografa "Lupa da Alma: Quarentena - Revelação" (Editora Todavia), às 19h, na Praça de Autógrafos. Ela é psicanalista, pesquisadora do Núcleo Diversitas FFLCH/USP e professora da FAAP. Com pós-graduação em psicanálise e estética pela Universidade de Paris VIII Collège International de Philosophie e Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.

Também neste horário Jacques Fux estará autografando "Nunca vou te perdoar por você ter me obrigado a te esquecer" (Editora Faria e Silva, 2023). Escritor, pesquisador, professor e tradutor, nascido em Belo Horizonte, Fux fez doutorado na Universidade de Lille, França, e um pós-doutorado na Universidade de Harvard, EUA, e escreveu livros para adultos, pesquisadores e crianças. Já ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, o Prêmio Manaus, o Prêmio Cidade de Belo Horizonte, o Prêmio Paraná, o Selo Altamente Recomendável da FNLIJ e o Prêmio CAPES, e foi finalista do Jabuti, do APCA e do Barco a Vapor.

Período da Feira

De 27 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico

Horário de funcionamento

Todos os dias de evento, das 10h às 20h

