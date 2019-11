Espaço Cultural do Correio do Povo chega a seu último dia nesta sexta

publicidade

O Espaço Cultural do Correio do Povo na Feira do Livro chega nesta sexta-feira ao seu último dia de atividades. Nessa quinta, uma das ações foi o encontro com o jornalista Hiltor Mombach, que autografou o livro “Partidas”, com edição da Kokhmahá e apoio do Correio do Povo. O livro tem coautoria do psiquiatra José Fecundo de Oliveira e da poeta Claudia Schroeder. O tema aborda o sentido da palavra “partida” tanto em um jogo, como na definitiva, da morte. A assinante Elsira Spritzer foi uma das leitoras que comprou o livro e pediu o autógrafo de Hiltor no espaço.

A programação de hoje começou com a aula de Libras-EMEF Bilíngue para Surdos, da Escola Vitória. À tarde, a partir das 14h30min, acontece a Oficina da Hora do Conto, com Erica Mylius e contadoras de histórias da Cataventus. E fechando o dia, o jornalista Chico Izidro apresenta, a partir das 17h, o Programa Musical do Correio do Povo. Hoje a banda Eletroacordes, que lança o EP “O Que me Resta!?!”, é a convidada. Os integrantes falarão sobre a história do grupo, apresentações, trabalhos e farão pocket show.

O grupo tem dez anos de estrada. Seu som é uma mescla de blues, jazz, pop rock psicodélico e anos 70. Na formação, Luis Tissot (guitarra), Rodrigo Vizzotto (vocal/violão), Mateus Melo (bateria) e Marcelo Bacci (baixo). O Programa Musical é transmitido ao vivo pelo Facebook, Twitter e YouTube do CP