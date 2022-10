Feira do Livro de Porto Alegre terá mais de 500 sessões de autógrafos

publicidade

68ª Feira do Livro de Porto Alegre chega à Praça da Alfândega neste sexta-feira, dia 28, com a expectativa de atender aos mais diferentes gostos literários. Ao longo de quase 20 dias de feira serão realizadas 552 sessões de autógrafos, sendo 497 individuais ou com até quatro escritores. Além disso, estão previstas 55 sessões coletivas – com mais de cinco autores por livro, além dos autógrafos de escolas, que contabilizam 24 sessões. Toda a programação pode ser conferida no site da Feira do Livro.

Entre os novidades da programação estão o ator Lázaro Ramos; a zen budista monja Coen; Letícia Wierzchowski, que ficou conhecida pela obra “A Casa das Sete Mulheres”, que deu origem à série homônima; a dama da literatura Noemi Jaffe, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura; e o rapper MV Bill. Destaque também para Cida Bento, Eduardo Spohr, Eduardo Bueno — o Peninha, Luiz Augusto Fischer, Renato Noguera e Patrícia Portela.

