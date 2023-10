Feira do Livro tem movimento intenso em domingo de sol e calor em Porto Alegre

publicidade

A Feira do Livro registrou grande movimento neste domingo de sol e calor em Porto Alegre. Este é o primeiro fim de semana do evento, que começou na última sexta-feira e segue até 15 de novembro.

Uma das atrações deste domingo foi a ação educativa promovida pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Durante todo o dia, o órgão realizou atividades sobre educação ambiental e também expôs uma mini Estação de Tratamento de Água (ETA).

Na programação infantil e juvenil, um dos destaques ficou por conta do teatro "Aladdin", apresentado no Espaço Petrobras Carlos Urbim. Com uma plateia lotada, a Cia. Ronald Radde divertiu o público com a adaptação do clássico.

No Território dos Parceiros da Feira/Caixa, o município de Rolante, da região metropolitana de Porto Alegre, trouxe para a Capital danças típicas gaúchas, com integrantes das invernadas mirim e juvenil do CTG Passo dos Tropeiros. Todos os espetáculos teatrais e culturais na Feira do Livro têm entrada gratuita.

Festival do Japão

Uma atração que chamou atenção do público neste domingo foi o Festival do Japão na Feira do Livro. As atividades se concentraram na Arena Jovem Banrisul Vero. Pela manhã, o grupo Wakai-RS apresentou a dança Soran Bushi, uma das mais tradicionais dos japoneses. Houve ainda uma contação de histórias e apresentação de karatê.

Mais destaques

O bate-papo com as médicas norueguesas Ellen tøkken Dahl e Nina Brochmann autoras de "Viva a Vagina" (Cia das Letras, 2017), levantou o debate sobre questões de saúde sexual. As profissionais já trabalharam com acompanhamento e aconselhamento de jovens e refugiados. O encontro foi mediado pela escritora e ativista Monique Prada.

Ao final da tarde, o patrono Tabajara Ruas falou de sua obra em uma conversa que contou com a presença das escritoras Hilda Simões Lopes e Leticia Wierzchowski e do professor de literatura Sérgius Gonzaga no auditório Barbosa Lessa, no Espaço Força e Luz.

Durante os 20 dias, o público poderá passear pelos 110 estandes e participar de uma programação cultural, com mais de 630 sessões de autógrafos, 15 oficinas de escrita e literatura e 155 palestras. O horário de funcionamento é das 10h às 20h.

Veja Também

Entre os autores que marcam presença na 69ª edição do evento literário estão Itamar Vieira Junior (“Salvar o Fogo”), Natalia Timerman (“As Pequenas Chances”), o professor Clóvis de Barros Filho, o jornalista Nelson Motta, os neurocientistas Sidarta Ribeiro e Miguel Nicolelis, Bela Gil e a psicanalista Maria Homem.

A organização estima que 1,5 milhão de pessoas passem pela Praça da Alfândega até o final do evento.