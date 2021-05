“Fotoclube Festival” promove debates sobre o envolvente mundo da fotografia

publicidade

Em sua primeira edição, o “Fotoclube Festival” chega para celebrar os três anos de existência do Foto Clube Porto-alegrense - associação sem fins lucrativos, que reúne periodicamente amantes da fotografia de diferentes áreas. Realizado de 7 a 21 de junho, de forma online, pelo Youtube e com abrangência nacional e internacional, tem como propósito incentivar a produção fotográfica, desenvolver atividades culturais e educativas, bem como divulgar as atividades da entidade. Os links da programação serão divulgados pelas redes sociais do Foto Clube Porto-alegrense.

Destinado a fotógrafos, amantes da fotografia e pessoas interessadas em geral, o evento reunirá reconhecidos profissionais e pesquisadores com o público, estimulando e disseminando conhecimento teórico e prático sobre o mundo da imagem. Estão previstos encontros com fotógrafos, intitulados Entre”Vista”, palestra sobre Patrimônio Cultural e Coleções, e ainda oficinas, que abordarão as diversas experiências do fazer fotográfico.

Entre“Vistas” - O jogo entre a palavra “entre” e “vista” destaca a proposta dos encontros com fotógrafos de diferentes experiências de atuação e criação. A ideia é a realização de uma conversa informal, valorizando e questionando os seus pontos de vista sobre os temas abordados. A Mesa de Entre”Vista” será composta por um reconhecido fotógrafo, associado ao Foto Clube Porto-alegrense, que recebe outros profissionais de trajetória consagrada. Eneida Serrano, Ricardo Kadão Chaves e Jacqueline Joner são alguns dos participantes. Os encontros serão realizados e transmitidos pelo Youtube, com duração de até 2h. A atividade é gratuita e será executada voluntariamente por sócios do Foto Clube Porto-alegrense e convidados.

Oficinas – Serão minicursos relacionados ao tema do Festival, com recebimento de certificado, mediante inscrição e pagamento prévio via Sympla. O material produzido pelos participantes será divulgado no encerramento do festival através das mídias sociais do Foto Clube Porto-alegrense.

A equipe organizadora, composta por Alexandre Freitas, Anelise Ferreira, Bia Donelli, Edison Nunes e Gerson Turelly, enfatiza que a luz é a matéria-prima da fotografia, é a alma das coisas, sendo ela que nos permite construir e enxergar a vida e dar cor ao mundo, e por isso a escolha da temática “A luz que percorre o tempo”. Conforme evidencia a comissão, um milésimo de duração, um segundo de inspiração, meio minuto de vida, ou horas de espera para o registro do instante certo, sempre único e por vezes histórico. “A fotografia tem o poder de mudar o mundo”, observa o grupo.



Sobre o Foto Clube Porto Alegrense:

A associação, sem fins lucrativos, foi fundada em 7 de junho de 2018, reunindo periodicamente amantes da fotografia de diferentes áreas. Com propósito da troca de informações, de experiências e ampliação do conhecimento comum entre seus integrantes, atualmente conta com 53 associados. Todos os que possuem uma relação especial com a fotografia estão convidados a participar.



Acompanhe as redes sociais:

https://www.fotoclubepoa.com.br

https://web.facebook.com/fotoclubeportoalegrense

https://www.instagram.com/fotoclube_portoalegrense/

https://www.fotoclubepoa.com.br/fotoclubefestival