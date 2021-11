O fantástico, debate e alguma nostalgia na Feira

publicidade

A programação da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre tem muito debate e alguma nostalgia neste sábado. A mesa “Dois livros e um poema no Café Literário” promete um encontro para relembrar este clássico Café, um programa de televisão que deixou saudade e falava sobre livros, literatura e assuntos afins. Nesta atividade da Feira, uma edição especial do Café Literário vai reunir os patronos Fabrício Carpinejar e Jeferson Tenório, a apresentadora Tânia Carvalho e os jornalistas Roger Lerina e Domício Grillo. A produção será de Hilda Haubert, que fez parte dessa história e hoje está na TVE. A transmissão acontece pela TVE e no Facebook da Feira.

Às 18h, a literatura fantástica é que impera na Feira, com a mesa “Quanto mais fantástica, melhor”, com Duda Falcão, Enéias Tavares e Juliane Vicente. A literatura fantástica ganhou seu espaço no mercado e no coração dos leitores. Para falar sobre tendências, autores e livros fantásticos, a Feira convidou três escritores para uma conversa: Duda Falcão (“Mensageiros do limiar” / Avec, 2020), um dos fundadores e organizadores da Odisseia de Literatura Fantástica, Enéias Tavares (“Parthenon Místico” / Darkside, 2020) e Juliane Vicente (“Pelo bem da Nação” / 2021). A live pode ser assistida on-line no site e nas redes da Feira.

Às 19h30min, o papo é “Um mergulho e vários goles no mar da existência”, com Letrux e Clara Corleone. Letícia Novaes, a Letrux, mergulha fundo no mar dos seus textões, poemas e aforismos em “Tudo o que já nadei: Ressaca, quebra-mar e marolinhas” (Planeta, 2021). Nesta atividade, a atriz, cantora, compositora e escritora vai falar sobre afetos, risos, ondas e braçadas, com mediação de Clara Corleone.