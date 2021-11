Projeto Diálogos Contemporâneos recebe Xico Sá e Sérgio Vaz

publicidade

Em sua segunda semana na capital gaúcha, o Projeto Literário Diálogos Contemporâneos recebe os escritores Xico Sá e Sérgio Vaz, às 19h, no Theatro São Pedro, com entrada franca. A distribuição de ingressos ocorre a partir das 18h de cada dia do projeto, por ordem de chegada, e limitados a apenas um por pessoa. Em todas as conferências é obrigatório o uso de máscaras. Haverá álcool em gel disponível no hall de entrada, onde também será feita medição de temperatura para acesso ao local. Também será exigida a apresentação de passaporte vacinal, conforme determinação do Governo do Estado do RS. O evento será transmitido ao vivo pelo Youtube Diálogos Contemporâneos.

Com mediação do jornalista Roger Lerin, hoje, o jornalista Xico Sá falará sobre "Mundo digital e sociedade em rede: as mídias tradicionais e os novos espaços de informação e comunicação". O fenômeno da internet criou um novo mundo, com o uso crescente de redes sociais e de plataformas de compartilhamento de dados, conteúdos audiovisuais e informações — tudo controlado por grandes empresas e seus algoritmos. Diante dessa nova realidade, as mídias tradicionais (como jornal, cinema, rádio, TV e a publicidade como conhecíamos) vivem um momento de transição. Há um novo mundo na cibercultura, com modelos de negócios e de interação social ainda a serem compreendidos. O convidado é cronista do jornal El País e do Diário do Nordeste. Participou dos programas de TV "Amor e Sexo" e "Saia Justa". É autor de dezenas de livros, sendo sua obra mais recente, "Crônicas para Ler em Qualquer Lugar".

Amanhã é a vez do poeta e agitador cultural Sérgio Vaz abordar a "literatura que vem da periferia", na atividade mediada pelo escritor porto-alegrense José Falero. Do hip-hop às publicações poéticas, do funk aos saraus, uma cultura afirma seus valores e sua identidade com novas expressões artísticas e narrativas literárias que vêm das periferias das grandes cidades. Compreender as realidades de favelas, bairros e de comunidades excluídas e marginalizadas economicamente demanda conhecer de perto as expressões que não estão na grande mídia e nem adentraram o showbusiness. O conferencista é autor de oito livros e cofundador do Sarau da Cooperifa (Cooperativa Cultural da Periferia). Foi eleito pela revista Época em 2009 um dos 100 brasileiros mais importantes do país.

Após as falas dos convidados, há espaço para perguntas do público. A iniciativa é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC) e da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Em Porto Alegre, tem a produção local da Cida Cultural e conta com o apoio do Theatro São Pedro, da TVE e da FM Cultura.