Fernanda Montenegro volta ao set de filmagens com 'Dona Vitória'

publicidade

O longa "Dona Vitória" marca o retorno de Fernanda Montenegro ao cinema, após alguns anos sem realizar projetos na área. Com direção de Breno Silveira (Dom, Entre Irmãs, Dois Filhos de Francisco) e roteiro de Paula Fiuza, Dona Vitória é produzido pela Conspiração em parceria com a MyMama Entertainment.

A trama conta a história de uma aposentada alagoana, Vitória, interpretada por Fernanda Montenegro, que desmontou uma quadrilha carioca de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela do seu prédio, no bairro Copacabana, do Rio de Janeiro. As gravações vão começar na cidade do Rio de Janeiro, neste domingo, dia 1, e também estão programadas locações no interior de Pernambuco.

Antes de "Dona Vitória", a atriz havia protagonizado "Casa de Areia", em 2005, também produzido pela Conspiração. Depois disso, participou de longas como "A Dama do Estácio", "O Tempo e o Vento", "Rio", "Eu Te Amo", "Infância", entre outros. Já Breno Silveira volta a fazer longas depois de uma temporada com seu trabalho voltado para séries

Para Mariana Viana, diretora executiva de entretenimento da Conspiração, é marcante ter a experiência de trabalhar com a atriz. "É emocionante filmar com a Dona Fernanda aos 92 anos e ver de perto ela voltar a viver uma protagonista no cinema. É também um momento muito importante no audiovisual brasileiro, em que vemos os streamings investindo em filmes com potencial de sucesso em salas de cinema, circular em festivais e gerar discussões importantes".