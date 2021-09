Festa da 'Fazenda' teve de tudo: beijos, tretas e até gente banguela!

publicidade

Foi só a primeira festa. E a confusão rolou solta. Troca de farpas, brigas, beijos, punições e até um participantes banguela tomaram conta da primeira 'comemoração' dentro de 'A Fazenda', da Record TV.

Rico e Liziane Gutierrez foram para cima de Nego do Borel, detonando as 'armações' do cantor dentro do programa. Liziane e Rico se aproximaram após a peoa cair no choro, dizendo que sente que as pessoas não querem ela por perto na "Fazenda".

"Ninguém gosta de mim!", reclamava Liziane.

Rico consolou a amiga e a ajudou a voltar para o agito. Rico que está mais do que brigado com Solange Gomes. Os dois quebraram o maior pau dentro do reality, com trocas de ofensas para todos os lados. O clima tenso entre os dois ecoou na festa.

Liziane voltou para a festa, chorou mais, atacoumais Nego do Borel, bebeu além da conta, e acabou passando mal.

Quem bebeu demais também foi Nego do Borel, que após aprontar na pista de dança percebeu que estava com um buraco nos dentes. Ele disse que tentou colar o dente antes de entrar no reality (já estava com problema no dente antes), mas ao que tudo indica , não deu certo. Ficou banguela .

Nego do Borel que parece já ter virado um dos alvos preferidos da casa. Além de Liziane, o cantor MC Gui e o influencer Rico estão dispostos a tirar logo o funkeiro da competição.

A festa também resultou em quebra de regras do confinamento e consequentemente, punições. Os peões ficarão sem ovos e sem água por 24 horas.

Ainda na festa, a mulherada resolveu trocar selinhos entre elas.

Mas nem o fim da festa foi tranquilo. Enquanto a turma se preparava para dormir, Bil Araújo e Fernanda Medrado começaram a se estranhar. Sim, mais tretas à vista.