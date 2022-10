Festival Choref de Dança Folclórica Israelí volta aos palcos na sua 18ª edição

publicidade

Neste sábado (22), às 20h30, e no domingo (23), às 16h30min, acontece o Festival Choref de Dança Folclórica Israelí no Teatro da Unisinos (Nilo Peçanha, 1600, Porto Alegre). Os ingressos podem ser adquiridos no site da uhuu.com ou pelo WhatsApp (51) 98594-7017.

O Festival Choref é um dos mais tradicionais festivais de dança folclórica israelí do Brasil. Ocorreu pela primeira vez em 1986 e, desde então, a cada 2 anos reúne dançarinos de diversas partes do país e da América Latina, na capital gaúcha. Devido à pandemia, a edição de 2020 aconteceu de forma on-line, mas este ano retorna com dois espetáculos especiais.

Promovido pela Fundação Kadima, com apoio da Icatu e Rio Grande Seguros, o Choref traz convidados de São Paulo, Curitiba e Montevidéu, além dos tradicionais grupos de Porto Alegre, como Kadima, Ameinu e Chai. Participam, também, os movimentos juvenis Chazit, Habonim Dror e Betar e os alunos do Colégio Israelita Brasileiro.

São mais de 400 dançarinos envolvidos em coreografias que transmitem as tradições e a cultura judaica, através de uma variedade de estilos, ritmos e figurinos.