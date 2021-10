Festival da Canção em bom francês

publicidade

A 14ª edição do Festival da Canção Aliança Francesa acontece neste sábado, 23 de outubro, às 21h30min. No evento que será transmitido pelas redes sociais da Aliança Francesa, pela TVE e FM Cultura, dez talentosos candidatos vão apresentar o melhor da música francesa e francófona diretamente dos estúdios da TVE. As apresentações serão realizadas presencialmente nos estúdios da TVE (sem público, seguindo os protocolos sanitários vigentes), e a transmissão será virtual ao vivo.

Os selecionados para a etapa regional de Porto Alegre são Gustavo Assarian, Letícia Paludo, Lipsen, Maria Vitória Paiva dos Santos, Mariel Motta, Mariza Zanini, Matheus Madrid, Renata Mirandoli, Robi Radalle e Virgínia Hermann. Os cantores serão acompanhados pelos músicos Jackson Spindler (piano), Angelo Primon (violão e guitarra), Bruno Vargas (baixo) e Luke Faro (bateria). A direção artística é de Otávio Moura.

Os candidatos serão avaliados nos seguintes critérios: afinação, interpretação, ritmo, postura cênica, originalidade e pronúncia do idioma francês, que tem peso dois (2). Para que a pronúncia saia no capricho, os 10 selecionados treinam suas músicas com professores da Aliança Francesa especializados em fonética.

O(a) grande vencedor(a) ganha uma viagem a Paris, um ano de francês na Aliança Francesa e quatro horas de gravação da canção vencedora no estúdio Audio Porto. Além disso, participa da Final Nacional, que também acontece de forma on-line, no dia 27 de novembro. O segundo lugar ganha uma visita privada à adega da Chandon, com degustação dos espumantes conduzida por um enólogo da casa; um jantar na Hostaria Casacurta, na cidade de Garibaldi; um pernoite no hotel Casacurta, com direito a acompanhante e uma bolsa de um semestre na Aliança Francesa de Porto Alegre.

O terceiro lugar ganha um box da Suzanne Marie para um jantar especial à la française para duas pessoas e também uma bolsa de um semestre na Aliança Francesa da Capital. Confira no youtube.com/aliancafrancesadeportoalegre.