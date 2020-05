Festival de jazz para ajudar músicos em dificuldades financeiras

publicidade

Amantes do jazz não podem perder o “The New Gig Live!” (#thenewgig), com participações de nomes como Elvis Costello, Sheryl Crow, Bootsy Collins, Stanley Jordan, Kim Wilson, Bettye Lavette, Jon Batiste e Hot 8 Brass Band. A live será, nesta quinta-feira, dia 14, a partir das 21h, via Youtube.

O único brasileiro na lista é Milton Nascimento. A apresentação será de Keegan-Michael Key, com exibição de shows históricos de seu acervo, como de Herbie Hancock Sextet, Patti Smith e August Greene feat Common.

A programação é dividida entre performances ao vivo, aparição de celebridades e transmissão de momentos clássicos no mundo do jazz, além de participações surpresas.

Organizado pela Jazz Foundation of America, o festival é destinado a ajudar músicos de jazz e blues norte-americanos que enfrentam dificuldades financeiras durante a pandemia do novo Coronavírus. A doação pode ser feita diretamente no site da Jazz Foundation, onde estão todas as informações sobre a campanha, ou durante a transmissão.