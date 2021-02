Festival de teatro on-line e Grupo Incomode-Te estão na agenda cênica

publicidade

Vencedora do Prêmio Açorianos 2014 de Melhor Espetáculo pelo júri popular, “A Vida Dele” terá apresentações on-line de hoje a sábado, 20h, no projeto Incomode-Te – 12 Anos de Diversidade Cultural. A peça pode ser conferida no canal do grupo no Youtube https://www.youtube.com/c/ciaincomodete.

Última montagem da trilogia “Da Mão para a Boca”, baseada na obra de Paul Auster, a montagem com direção de Ramiro Silveira é livremente inspirada em “Blecautes e Fantasmas”. A trama se passa no quarto de um hotel, onde dois personagens espionam um terceiro e discutem sobre essa investigação. Em uma atmosfera de comicidade, a história os leva a um caminho inesperado, marcado por muito mistério. No elenco, Carlos Ramiro Fensterseifer, Liane Venturella e Nelson Diniz.

Com atrações plurais que traçam um panorama do teatro contemporâneo, o Festival Niterói em Cena chega à 13ª edição em formato virtual, com 16 espetáculos de sete países em sessões gratuitas. Tendo a primeira etapa realizada em dezembro, o evento fluminense realiza a segunda parte, de hoje ao próximo dia 24, com atrações para adultos e crianças da Alemanha, Nigéria, Moçambique, País Basco, Espanha, Itália e do Brasil. As transmissões serão pela plataforma Zoom ou Youtube.

Na abertura, nesta quinta, às 20h, haverá um encontro com o diretor Gerald Thomas, para falar de sua trajetória, novos projetos e o teatro atual. O evento contará também com atividades formativas, como oficinas ministradas por Moacir Chaves, Chico Pelúcio (Grupo Galpão), e Simone Kalil, entre outras ações. A iniciativa que se divide em duas mostras e tem a curadoria de Cleiton Echeveste, Djalma Thürler e Tairone Vale. A Mostra Teatro em Casa vai reunir 12 espetáculos ao vivo ou gravados, pelo Zoom ou pelo canal do Youtube do festival. Entre as atrações, estão “Kate’s Tales” (Itália), “Kolofu” (Nigéria) e “Todos os Sonhos do Mundo” (São Paulo). Já a Mostra Niterói contará com a exibição de quatro espetáculos do município no Youtube. Para assistir às montagens no Zoom, o espectador deve retirar os ingressos no site www.niteroiemcena.com.br, onde pode acessar todas informações. Após as sessões, haverá 30min de debate com a equipe.