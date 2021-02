Festival de Teatro on-line recebe inscrições

publicidade

Estão abertas as inscrições, até 22 de fevereiro, para o 1º Festerê, Festival de Teatro para Infância e Juventude, criado pelo Grupo Borogodó, de Porto Alegre, em parceria com a 5 Atos Produções. Realizado de 20 de março a 10 de abril, o evento selecionará 18 espetáculos infantojuvenis e nove oficinas de teatro, música, dança, circo, literatura, artes visuais e brincadeiras populares. Podem participar artistas de todo o RS pelo site do grupo.

Apostando em linguagem divertida para envolver o público em situação de isolamento com brincadeiras, desafios e interação, a iniciativa oferecerá programação on-line, acessível e gratuita. Parte das peças contará com legendas, interpretação em Libras e reserva de vagas a artistas deficientes. O grupo ministrará oficina teatral e mediará bate-papos. O encerramento se dará com a estreia de “Viagem ao Centro da Terra”, audiovisual inspirado na obra homônima de Júlio Verne, com atuação de Junior Sifuentes, que se transformará em um espetáculo infantojuvenil após o período de pandemia. Contemplado pela Lei Aldir Blanc, além de artistas, oficineiros e companhias, o Festerê irá remunerar 30 profissionais, entre produtores, designers, editores e músicos. Serão pagos R$ 2 mil por espetáculo selecionado e R$ 1,2 mil por oficina.

Criado por Gabriel Botelho e Junior Sifuentes (foto), no fim de 2016, o Borogodó investe em pesquisa e produção interdisciplinar e mantém produção teatral e pedagógica. Montou “O Misterioso Segredo das Pequeninas Grandes Coisas”, primeira obra infantojuvenil brasileira sobre o rompimento da barragem de Fundão em Mariana (MG), em 2015. A peça foi apresentada a mais de 20 mil pessoas em vários municípios do RS em eventos como Feira do Livro de Porto Alegre e Virada Sustentável. O grupo realiza atividades formativas em teatro e circo, em espaços culturais, e desenvolve atividades formativas virtuais. Está em fase de criação de “Viagem ao Centro da Terra” e “A Volta ao Mundo em 80 dias”, ambos inspirados em Julio Verne.