Festival Internacional de Videodança do RS - FIVRS 2021, exibe 45 trabalhos

publicidade

A segunda edição do Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul (Fivrs) ocorrerá entre os dias 2 a 12 de setembro e terá a apresentação de 45 trabalhos. São 25 produções nacionais provenientes de 10 estados e 20 trabalhos oriundos de 13 diferentes países, selecionados entre um total de 139 inscrições homologadas. A primeira edição, em 2020, exibiu 25 produções de um total de 81 inscritos, de nove países e 10 estados do Brasil. As videodanças selecionadas combinam as linguagens das artes do vídeo e da dança em temáticas livres com duração de um a dez minutos.

A equipe do festival comemora o crescimento no número de inscrições e a expansão geográfica de sua abrangência. E as diretoras, Carmen Hoffmann e Rosângela Fachel, destacam a diversidade das videodanças recebidas, "que apresentam um amplo espectro de abordagens e de perspectivas poéticas, estéticas, culturais, identitárias e políticas, compondo um potente panorama nacional e internacional da linguagem da videodança na contemporaneidade, que, como não poderia deixar de ser, é atravessado pelo impacto da pandemia da Covid-19 e por suas implicações tanto no âmbito individual quanto coletivo".

Os trabalhos internacionais vêm de África do Sul, Argentina, Bielorrúsia, Chile, Colômbia, Espanha, EUA, Inglaterra, Itália, Malásia, México, Porto Rico e Portugal. Os nacionais são de Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A realização do FIVRS é da Universidade Federal de Pelotas (Programa de Pós-graduação Mestrado em Artes Visuais - PPGAVI, e Curso de Dança ) e da Fundação Ecarta. A exibição ocorrerá de maneira híbrida, virtualmente no site e no canal YouTube do FIVRS e de maneira presencial na Galeria Ecarta, de Pelotas.

Videodanças selecionadas

8 corpos para 588 quadros (2020), de Tales Frey - Porto, Portugal.

Águas que correm, mulheres que dançam (2021), do Grupo Baila Cassino: Daniela Llopart Castro, Rebeca San Martins, Natália Camargo - Pelotas, RS, Brasil .

AMO (2021), de Mônica Fagundes Dantas, Alex Sernambi e Suzi Weber - Porto Alegre, RS, Brasil.

Arbasoei (2021), de Ikerne Mendieta - Granada, Espanha .

Asab (2021), de Ariane Mondo - Natal, RN, Brasil.

Atotoó - Interditos e mistérios do negrocorpo (2019), de Caroline Ribeiro Paz e Bárbara Cezano - Pelotas, RS, Brasil.

BAHtucada (2020), de Ederson Zaneti Vergara - Pelotas, RS, Brasil.

be still (2020), de Nicole Manoochehri - Los Angeles, EUA.

Cap 14 – parte 2: ...olhar para além do que se vê...um convite à percepção… (2021), de Andreza Aguida, Tiago Nogueira e Rogério Ortiz - São Paulo, SP, Brasil.

Celestial Body (2021), de Danielle Suzanne Willis Denton - Texas, EUA.

Chicharras (2021), de Carola Reboredo - La calera, Argentina;

Contágio (2019), de Nicole Correa Freitas - Porto Alegre, RS, Brasil.

Dança sem medo - Dance without fear (2020), de Sol Dugatkin - Santiago, Chile.

Desverrante (2020), de Mathias Lobo, Alexandre Tadra e Rodrigo de Castro - Curitiba, PR, Brasil.

ECDISE (2021), de Tainá Madruga Romero - Pelotas, RS, Brasil

Ela ousou saber (2020), de Luciana Campos, Ingrid Laurentino, Ana Carolina G. Martins, Naira Silva, Amanda Freitas Faria e Luciana Campos - Mogi das Cruzes, SP, Brasil.

Encobertos (2019), de Lilian Seixas Graça - Salvador, Ba, Brasil.

Ensaio para o início do fim (2021), de Raquel Machado Pereira - Hortolândia, SP, Brasil.

Entre Estrelas e Raízes (2021), de Giselle Paes Horacio - Capivari de Baixo, SC, Brasil.

Glare (2020), de Smangaliso Ngwenya - Johannesburg, África do Sul.

Interlocuções com a Cidade (2020), de Fernanda Amaral - São Paulo, SP, Brasil.

Invisible (2020), de Diana Vignolles, Gastón Fleitas, Franco Quagliardi, Lilian Queñón e Guadalupe Dominguez - Buenos Aires, Argentina.

Irrational (2020), de Francesca Poglie, Martina Beraldo, Luca Ghedini e Nicola Lunardelli - Itália / Barcelona, Espanha.

La tarde infinita (2021), de Melanie Alfie - Buenos Aires, Argentina.

Limítrofe (2020), de Sofía del Mar Collins e Maidelise Ríos Medina - San Juan, Porto Rico.

Luvemba (2021), de Maria Clara Laet de Almeida e Silva - São Paulo, SP, Brasil.

Maromba (2021), de Monica da Silva e Souza - Parintins, AM, Brasil.

Matéria Bruta (2019), de Renan de Lima Turci - Curitiba, PR, Brasil.

Misunderstandings (Fraintendimenti) (2020), de Alexandre Manuel, Jimmie Santoni, Elisa Carletti e Federica Squadroni - Jesi, Itália.

Morada (2021), de Luisa Cunha Machala - Belo Horizonte, MG, Brasil.

Mujeres Infinitas (2020), de María Claudia Mejía Alvarez - Medellín, Colômbia.

ON LOCK (2021), de Azize Sousami - Londres, Inglaterra.

Os Espaços Entre Nós (2021), de Mônica Yumi Jardim da Silveira, Adeniran Balthazar, Bianca Meciano, Henrique Soares Dias e Mateus Paludetti - Campinas, SP, Brasil.

Out of the folds of women (2020), de ​​Anabella Lenzu - Nova Iorque, EUA.

QU4RT (2020), de Fernando Quinteros Muniz - Porto Alegre, RS, Brasil.

Redoma (2021), de Pedro Vitor Pontes Ferraz - Recife, PE, Brasil.

Seres do Meio (2021), do Rua em Cena Companhia de Dança - Pelotas, RS, Brasil.

Skin to Nature (2021), de SueKi Yee - Penang, Malásia.

SOLO (2020), de Uladzimir Slizhyk – Bielorrusia.

Suspended (2020), de Filomena Rusciano - Sant'Agata de' Goti, Itália.

TEMOR (2020), de Adriano André Rosa da Silva, Alvaro Dantas, Clébio Oliveira e Jania Santos - Natal, RN, Brasil.

The neighbor/O vizinho (2021), de Flakorojas - Bruxelas, Bélgica.

Travessias (2020), de Maryah Monteiro - Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Trilogía Monocromática: Negro (2019), de Fausto Jijón Quelal - Cidade do México, México.

Whispers to Myself (2021), de Ana Claudia Marra - São Paulo, SP, Brasil.

Comissão avaliadora

A seleção ficou a cargo da comissão avaliadora convidada, composta por cinco integrantes, sendo dois brasileiros e três estrangeiros.

Ana Sedeño Valdellós (Espanha), criadora audiovisual e professora da Universidad de Malaga, Espanha;

Denise Matta (Brasil), diretora da IMARP - Mostra Internacional de Dança - Imagens em Movimento - Videodança, na cidade de Ribeirão Preto/SP/Brasil;

Leonel Brum (Brasil), professor e coordenador dos cursos de dança do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará - ICA/UFC e coordenador do Midiadança: laboratório de dança e multimídia;

Jose Alirio Peña (Venezuela/Argentina), diretor do CINEVERSATIL - Festival Internacional de Cortometrajes sobre Diversidade, Argentina, e do Festival Internacional de Cine y Vídeo Verde de Venezuela - FESTIVERD;

Wanda López Trelles (Argentina), cofundadora e codiretora do Proyecto Corporalidad Expandida.