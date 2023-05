Festival Palco Giratório agita Porto Alegre a partir desta sexta-feira, dia 12 de maio

publicidade

O Festival Palco Giratório Sesc promete movimentar a cena cultural de Porto Alegre entre os dias 12 e 28 de maio. Para a 17ª edição do evento estão programados 50 espetáculos entre montagens de teatro, dança, música e circo.

Confira as atrações do primeiro final de semana, locais das apresentações, e como garantir os ingressos.

Programação do primeiro final de semana do 17º Festival Palco Giratório Sesc

Dia 12/05 (Sexta-feira), às 19h, Dança

"Imalê Inú Iyagba", Adnã Ionara (SP), no Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665)

Sobre ancestralidade da mulher negra.

Dia 12/05 (Sexta-feira), às 19h – Dança

"aCORdo", de Alice Ripoll – Cia Rec (RJ), na Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307)

Quatro performers nascidos em favelas do Brasil transformam as hierarquias e relações existentes entre os participantes.

Dia 13/05 (Sábado), às 18h, Dança

"Ususpiro", de Jackson Brum (RS), no Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665)

Performance, dança, arte urbana, vídeo-dança, com junção de linguagens. Corpos e linguagens diversas que comunicam com um único objetivo: falar.

Dia 13 /05 Dança , às 19h, Dança

"aCORdo", de Alice Ripoll – Cia Rec (RJ), na Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307)

Quatro performers nascidos em favelas do Brasil transformam as hierarquias e relações existentes entre os participantes.

Dia 13 / 05, Sábado, Música, às 21h

Silvero interpreta Belchior (CE), no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307)

Músico interpreta canções clássicas de Belchior

Dia 14/05, Domingo, Teatro

"Corpo casulo", de Intransitivo (RS), na Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307)

Apresenta dados da violência no país que mais mata pessoas trans no mundo

Dia 14/05 - Música, às 21h

Show Silvero interpreta Belchior - Silvero Pereira (CE), no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307)

Músico interpreta canções clássicas de Belchior

Ingressos

Para o público em geral, os ingressos custam entre R$40 e R$60. A compra pode ser feita pela internet, no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio, ou em qualquer uma das unidades do Sesc/RS pelo Rio Grande do Sul. Os ingressos estão à venda por valores entre R$20 e R$30 para usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários, estudantes, classe artística, professores, doadores de sangue, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência.

Teatros que participam do Festival

Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665), a Sala Álvaro Moreyra e Teatro Renascença, ambos no Centro Municipal de Cultura (Erico Verissimo, 307)), a Sala Carlos Carvalho e Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), o Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835) e o Teatro CHC Santa Casa (Independência, 75). . Atividades também acontecerão na Zona Cultural (Avenida Alberto Bins, 900) e no Parque Farroupilha.