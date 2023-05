Festival Palco Giratório Sesc: confira as atrações deste final de semana

publicidade

O 17º Festival Palco Giratório Sesc segue movimentando a cena cultural de Porto Alegre até o dia 28 de maio, com vários espetáculos em diferentes teatros e cena urbana. Dentra as atrações deste final de semana, está a montagem do Grupo Carmim, do Rio Grande do Norte, sobre a trajetória do Nordeste através da história de dois atores se preparando para encarnar um personagem da região.

Também há duas apresentações de gratuitas no domingo, dia 21 de maio: “Tocar a Terra”, da amazonense Raquel Kubeo, na Redenção, às 13h, uma tessitura das danças e cantos de povos originários do Brasil, e “Vikings e o Reino Saqueado”, para as crianças, no Centro Municipal de Cultura, às 17h30min, com os atores-pesquisadores paranaenses Adriano Gouvella e Lucas Turino como divertidos palhaços em uma imersão pela cultura nórdica dos guerreiros vikings.

DIA 19 de MAIO, SEXTA-FEIRA

19h - "A Invenção do Nordeste"

Grupo Carmin (RN) - Do consagrado grupo de teatro com sede em Natal, a peça aborda o surgimento e a trajetória do Nordeste, propondo a desconstrução da imagem estereotipada do nordestino ao mostrar a história de dois atores se preparando para encarnar um personagem da região. Teatro Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665), haverá sessão, sábado, às 18h

19h e 21h– "Traved" – palestra performance em realidade virtual

Dodi Leal (SP) - Artista, doutora em Psicologia Social e primeira professora transsexual de Artes Cênicas da Escola de Comunicação da USP, Dodi Leal, apresenta palestra-performance sobre os diversos pontos de vista de uma corpa travesti no Brasil atual. Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307).

20h – "Instinto"

Projeto Gompa (RS) - Do coletivo de artistas gaúcho Projeto Gompa, montagem ficou entre as cinco – dentre as mais de 50 inscritas, de várias partes do mundo – que venceram o prêmio Ibsen Scope Grant, reconhecimento norueguês para montagens inspiradas em textos do dramaturgo Henrik Ibsen. A obra, que faz sua estreia no Festival, adapta dois trabalhos de Ibsen e, com humor e sarcasmo, aborda vitórias e falhas da humanidade e o papel do líder frente à sociedade. Teatro CHC Santa Casa (Av. Independência, 75)

DIA 20 de MAIO, SÁBADO

19h – "3 maneiras de tocar no assunto"

21h – "Encantado"

DIA 21 de MAIO, DOMINGO

13h – 'Tocar a terra"

Raquel Kubeo (AM) - Indígena ativista amazonense vive há cinco anos em Porto Alegre e apresenta, gratuitamente, no Parque Redenção, uma tessitura das danças e cantos de povos originários do Brasil que faz refletir a respeito da história brasileira. Parque da Redenção, Gratuito.

17h30min – "Vikings e o Reino Saqueado"

Cia. Os Palhaços de Rua (PR) - Em apresentação aberta, no Centro Municipal de Cultura, os atores-pesquisadores paranaenses Adriano Gouvella e Lucas Turino divertem como os palhaços Batata Doce e Turino em uma imersão na cultura nórdica onde se apresentam como atrapalhados guerreiros viking. Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307). Gratuito.

19h – "3 Maneiras de Tocar no Assunto"

Dir. Fabiano de Freitas (RJ) - Diretor, ator e dramaturgo Fabiano de Freitas traz sua larga experiência na área a frente do espetáculo, que é um manifesto artístico contra a homofobia na sociedade moderna. Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307).

21h – "Encantado"

Lia Rodrigues Cia de Dança (RJ) - Lia Rodrigues, um dos nomes mais marcantes na construção da linguagem da dança contemporânea no Brasil, e sua companhia dançam como os "encantados" que, animados por forças desconhecidas, transitam entre céu e terra: nas selvas, nas pedras, em águas doces e salgadas, nas dunas e nas plantas, transformando-os em locais sagrados. Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307).