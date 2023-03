Festival Palco Giratório Sesc será realizado de 12 a 28 de maio em Porto Alegre

publicidade

Em sua 17ª edição em 2023, o Festival Palco Giratório Sesc está confirmado, em Porto Alegre, para acontecer entre os dias 12 e 28 de maio. O evento de artes cênicas integra uma rede de intercâmbio cultural de todos os estados, com espetáculos escolhidos por uma curadoria nacional.

Serão 37 grupos participantes, em um total de 50 apresentações. Onze já foram divulgados - grupos do Rio Grande do Sul que conquistaram espaço em um processo de seleção estadual realizado no final do ano passado.

Os demais, em uma lista com artistas renomados no Brasil e no mundo, serão conhecidos no evento de lançamento da edição, que ocorre no dia 18 de abril.

17º Festival Palco Giratório Sesc – Espetáculos gaúchos selecionados

Ususpiro (Jackson Brum / Porto Alegre)

Corpo casulo (Intransitivo / Porto Alegre)

Pai-de-Deus (Grupo Tholl – Núcleo de Teatro / Pelotas)

Novos velhos corpos 50+ (Coletivo 50+ / Porto Alegre)

Lunares (Circo de Aéreos Joanas d’Ar / Caxias do Sul)

Esporas (Gustavo da Silva e Helder Machado / Santa Maria)

A última invenção (Grupo De Pernas pro Ar / Canoas)

Prédios espelhados matam passarinhos (Grupojogo de Experimentação Cênica / Porto Alegre)

Tocar a terra (Raquel Kubeo / Porto Alegre)

Junho: uma aventura imaginária (Coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica/ Porto Alegre)

Habite-me teatro de máscaras, dança e bonecos (Cia 4 produções / Morro Reuter)