Festival Rec-Beat faz sua primeira edição na cidade de Salvador

Com 27 anos de existência, o Rec-Beat está entre os mais importantes e tradicionais festivais de música do país. Sediado no Recife, onde já promoveu mais de 600 shows para 3 milhões de pessoas, o evento vem abrindo braços e se expandindo para outras cidades, e chega pela primeira vez a Salvador em 2023. No dia 21 de janeiro, a partir das 16h30, o Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, recebe encontros inéditos de artistas das cenas contemporâneas de Pernambuco e Bahia: Melly com Joyce Alane, Josyara com Martins, Johnny Hooker com Nêssa e Fresh Prince da Bahia com Marley no Beat.

Diluindo fronteiras e catalisando a criatividade, o Rec-Beat aposta nesta sintonia histórica e garante uma maratona de originalidade e frescor musical. Pernambuco e Bahia são dois estados de referência para a cultura brasileira e da invenção de movimentos musicais.

ENCONTROS – Revelação da nova onda da musicalidade da Bahia, Melly coloca sua mistura de R&B, samba-reggae, soul e blues em diálogo com a MPB com referências do pop da também jovem artista pernambucana Joyce Alane. A juazeirense Josyara faz o primeiro show de seu novo álbum “ÀdeusdarÁ” em Salvador e recebe o cantor e compositor Martins, outro dos nomes promissores da recente cena musical de Pernambuco, com sua criação musical literária e de batida contemporânea.

O recifense Johnny Hooker também faz lançamento na capital baiana de seu mais novo trabalho, “Orgia”, e divide palco com a soteropolitana Nêssa e sua música popular que se forma por pagode, funk, afrobeat e trap. Mauricio Sacramento, DJ conhecido como Fresh Prince da Bahia, faz sua viagem entre as produções musicais nascidas nas periferias do Brasil e do mundo, mescladas com batidas eletrônicas, e se encontra com o fenômeno do bregafunk pernambucano do DJ Marley no Beat.

Na abertura do evento e intervalos entre as apresentações, o DJ 440, fundador da famosa “Terça do Vinil”, criada no Recife há 15 anos e com mais de 800 edições realizadas pelo Brasil, bota na pista música brasileira e ritmos tropicais, latinos, eletrônicos e globais.

Além dos shows, o Rec-Beat SSA terá em sua programação painéis de debate com especialistas em temas relacionados à produção musical dos dois estados no contexto nacional, com programação a ser divulgada em breve.

