Festival "Sul em Dança" começa no Teatro do Sesi

Começa hoje e segue até o dia 24 de setembro a nova edição do “Sul em Dança”. Reconhecido como um dos maiores festivais de dança do Brasil, o evento está completando 20 anos em 2023, consolidado como uma referência na cena artística, proporcionando experiências únicas aos participantes e momentos inesquecíveis para o público. As atividades, que contam com palestras e mostra competitiva, serão no palco do Teatro do Sesi (avenida Assis Brasil, 8787), espaço que recebe o festival desde 2017.

Com direção de Margit Kolling e produção da Arte&Ideias, o “Sul em Dança” terá uma programação recheada com palestras e workshops, apresentações de bailarinos, grupos, escolas e projetos sociais, e, claro, muita dança nos seus mais variados estilos. "Esse é um marco muito importante e emocionante na nossa história e para todos que ajudaram a transformar o festival em um dos maiores eventos de dança do Brasil e o maior do Rio Grande do Sul", conta a diretora.

Nesta terça-feira, o evento começa às 16h, com a palestra que tem como tema dança e inclusão social. Às 18h, será a vez do concurso nas categorias Ballet Clássico, Ballet Clássico de Repertório e Estilo Livre.

Entre os destaques da programação também está o "Espetáculo de Abertura", que será amanhã, dia 20, às 18h, com a apresentação da coreografia "O Abraço", especialmente criada por Eduardo Menezes, com direção de Margit, para celebrar as duas décadas do projeto. A obra repleta de simbolismo tem como inspiração a técnica centenária japonesa kintsugi, que transforma objetos quebrados em peças de cerâmica restauradas, conferindo-lhes um valor maior após o reparo.

Na quinta e na sexta-feira, as atividades ocorrem às 17h. No sábado, às 16h. No domingo, às 14h, haverá Dança Estudantil e Projetos Sociais. A partir das 16h, concurso de Dança Contemporânea e Jazz, Grand Finale “Destaques Indicados” e as premiações. Mais informações: @sulemdança.

JURADOS

Entre os jurados do festival estão bailarinos e coreógrafos reconhecidos dentro e fora do país como Alan Keller - coreógrafo pentacampeão do Festival de Dança de Joinville (SC); Claudionor Alves - bailarino e coreógrafo da Cia de Dança de Cubatão e da Crivos Companhia de Dança; Guiga de Souza - diretor e coreógrafo da companhia Epifania Dance Project; Manoel Francisco - professor do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro; Tainá Grando - coreógrafa, bailarina e atriz que já participou de turnês e clipes musicais, séries e programas de TV e do quadro Dança dos Famosos; Gandhi Tabosa - coreógrafo do Boi Bumbá Garantido, no Festival Folclórico de Parintins (AM); e Janice Botelho - coreógrafa de grandes espetáculos, prêmios, shows de TV, novelas, minisséries, musicais e peças teatrais.