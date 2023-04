Festival traz ícones mundiais da dança para selecionar talentos em Porto Alegre

publicidade

Grandes nomes da dança no mundo estarão no Brasil este ano para selecionar jovens talentos. Eles participam do 3º FIDPOA – Festival Internacional de Dança de Porto Alegre, que será realizado de 6 a 11 de junho no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N). As inscrições para a mostra competitiva já estão abertas e seguem até o dia 30 de abril no site www.festivalonline.com.br.

O FIDPOA será também uma seletiva para a final mundial do YAGP, a maior competição de dança do mundo, que será realizada em Tampa, nos Estados Unidos, em abril de 2024. Nas duas edições anteriores, realizadas em 2018 e 2019, o FIDPOA contou com mais de 3 mil participantes de todo o Brasil e de países vizinhos e distribuiu 260 bolsas internacionais e 70 bolsas nacionais.

“O Festival é uma grande vitrine mundial da dança e representa, em único evento, múltiplas oportunidades para os bailarinos do Brasil e de toda a América Latina”, destaca a idealizadora e coordenadora geral, Carlla Bublitz. “É uma honra receber esses jurados internacionais que são referência no mundo da dança e poder encantá-los com a qualidade e o carisma dos jovens talentos que se apresentarão no FIDPOA”, comenta

Jurados internacionais

Entre os jurados já confirmados, está Robert Parker, bailarino inglês e diretor artístico de uma das mais renomadas escolas de dança da atualidade, a Elmhurst Ballet School, de Birmighan, na Inglaterra. A professora de dança Deborah Hess, um dos nomes mais respeitados do ballet internacional na atualidade, é a responsável pelo Programa de Intercâmbios da escola e vem ao Brasil para prospectar talentos no festival.

Além desses nomes da dança internacional, o 3º FIDPOA tem entre os jurados Ghislain de Compreignac, do Paris Marais Dance School, da França; Claudia Zaccari, de Roma, diretora do departamento clássico da Oppus Ballet Internacional PR Só Dança, de Roma; Stanislav Belyaevsky, de São Petersburgo, na Rússia; Caridad Martinez, do National Ballet of Cuba; Miguel Bonnin, diretor artístico do Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción, no Paraguai; Olaf Höfer e Kathrin Baum-Höfer, do Staatliche Ballettschule Berlin, da Alemanha; Charmaine Hunter, do Orlando Ballet, nos Estados Unidos; e Robert Garland, do Dance Theatre of Harlem School, de Nova York, nos Estados Unidos.

A embaixadora do festival é a bailarina Rejane Duarte, de Porto Alegre, radicada nos Estados Unidos, formada no Ballet Vera Bublitz, e que conquistou carreira internacional na dança, incluindo passagem pelo Dance Theatre of Harlem School, onde chegou ao posto de primeira bailarina.

Seletivas e programação

A Mostra Competitiva FIDPOA está aberta para bailarinos e estudantes de dança de todas as nacionalidades dos 9 aos 25 anos. O festival vai premiar os melhores em quatro estilos: Ballet Clássico de Repertório, Dança Contemporânea, Neoclássico e Danças Livres (que podem incluir modalidades como Jazz, Street Dance, Dança de Salão, entre outras).

A abertura oficial do festival contará com uma grande gala no dia 6 de junho e a mostra competitiva, que será realizada de 7 a 10 de junho. No dia 11, o evento de premiação e pela divulgação dos vencedores e a gala de encerramento do festival com a participação de bailarinos convidados.

Serviço

3º FIDPOA – Festival Internacional da Dança de Porto Alegre

Data: 6 a 11 de junho

Local: Theatro São Pedro

Inscrições para a Mostra Competitiva até 30 de abril pelo site: www.festivalonline.com.br.

Instagram: @fidpoafestival