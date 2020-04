Festival Varilux lança mostra gratuita no streaming

publicidade

A partir desta terça-feira, dia 28 e durante quatro meses, o público amante do cinema francês terá uma opção oferecida pelo Festival Varilux Em Casa para descobrir ou reencontrar sucessos de edições passadas do evento de cinema, com grandes astros como Gérard Depardieu (“Tour de France”), Isabelle Huppert (“Branca Como Neve”), Catherine Deneuve (“O Reencontro”, “A Última Loucura de Claire Darling”), Jean Dujardin (“O Retorno do Herói”), Juliette Binoche (“Quem Você Pensa que Sou, Tal Mãe, Tal Filha, Vidas Duplas”), Omar Sy (“Jornada da Vida”, “O Doutor da Felicidade”), Vincent Lindon (“A Aparição”), Virginie Efira (“Um Amor Impossível”) e Marion Cotillard (“Rock and Roll, por trás da fama”, “Um Instante de Amor”). Ação digna de elogio, ela reúne uma seleção que apresenta diversidade de gêneros: comédias (“Na Cama com Victoria”; “Amor à Segunda Vista”; “Finalmente Livres”), dramas (“Graças a Deus”, de Ozon, vencedor do Urso de Prata em Berlim; “A Viagem de Fanny”; “Através do Fogo”), filmes históricos (“A Revolução em Paris”; “O Imperador de Paris”, “Cyrano mon Amour”) e thrillers (“A Noite Devorou o Mundo”; “O Último Suspiro; Carnívoras”). E ainda estão disponíveis seis longas de animação dublados para as crianças assistirem sozinhas ou com a família: “Abril e o Mundo Extraordinário”; “A Raposa Má”; “O Menino da Floresta”; “Asterix e o Domínio de Deuses”; “Asterix e a Poção Mágica” e “Um Gato em Paris”.

Para o espectador encontrar o conteúdo basta acessar o link: www.festivalvariluxemcasa.com.br e fazer um cadastro. Com legendas em português, quase todos os filmes participaram das últimas edições do Festival Varilux de Cinema Francês, evento que ocorre anualmente, em junho, de forma simultânea em mais de 80 cidades brasileiras. Tendo completado dez anos em 2019, o Varilux já exibiu cerca de 200 longas-metragens, somou mais de um milhão de espectadores e realizou cerca de 35 mil sessões. Em sintonia com o isolamento social promovido pela pandemia do covid 19, os organizadores esperam poder anunciar as novas datas em breve, para que o evento aconteça ainda em 2020.