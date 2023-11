Filho de Zezé di Camargo admite demissão da empresa: "Não posso dizer que estamos unidos"

publicidade

"Estão sendo muito injustos com meu pai". Assim Igor Godoi Camargo resumiu a decisão de vir a público comentar a recente demissão da empresa do pai, o cantor Zezé di Camargo. Igor atuava na área financeira do gerenciamento de carreira do sertanejo há cinco anos.

O rompimento profissional foi revelado nesta terça-feira, 7, em meio a uma confusão familiar que derivou para a Justiça, envolvendo Zezé, a noiva dele, Graciele Lacerda, a nora, Amabylle Eiroa, e um perfil fake no Instagram - identificado como @prisciladantas568. Entretanto, afirma não ser esse o motivo da demissão.

Ele também não deixou claro de quem foi a iniciativa de encerrar a parceria, mas não escondeu o abalo na relação. "Não posso dizer que estamos unidos; Ultimamente, encontramos muitas barreiras, mas são barreiras entre dois homens adultos que não concordam em algumas coisas", escreveu em um post no Instagram, acompanhado de um vídeo.

Igor afirmou ter muita gratidão por tudo o que o pai fez por ele e pelas oportunidades abertas por Zezé. E disse que se sentiu na obrigação de fazer um pronunciamento para esclarecer as circunstâncias da separação profissional. "Ele está tomando muita porrada", declarou no vídeo. E escreveu que não está descartada uma volta à carreira do pai: "Provavelmente, a ruptura é temporária".

Veja a publicação:

Zezé di Camargo sofre ataques após demissão do filho

O clã Camargo tem estado em evidência já há algumas semanas desde a descoberta do perfil falso usado para difamar parte da família do sertanejo - veja detalhes abaixo. E o rompimento de Igor e Zezé, ainda que profissional, não passou batido nas redes sociais.

Pouco depois da postagem do filho, o cantor publicou no Instagram um clipe da nova música de trabalho, "Sem Medo de Ser Feliz", que faz parte do mais recente projeto audiovisual do sertanejo. O post está repleto de comentários contra Zezé e em apoio a Igor.

"Querendo ter um filho com a atual [noiva] e desfazendo dos filhos antigos. Famoso pai de like", escreveu um perfil. "Deixando de seguir, até então meu ídolo em prol da família! Decepção total! Conta com os ex-fãs do seu pai, Igor!", comentou outro.

Mas também há comentários em defesa de Zezé.""Simplesmente maravilhoso em tudo que faz. Podem criticar o quanto quiserem a vida pessoal do Mirosmar, mas o Zezé fez história e continua com seu legado até hoje. Para cima meu ídolo!", disse um fã.

Entenda a briga na família Camargo

A relação de pai e filho estaria desgastada pelo menos desde que Amabylle desmascarou um perfil fake no Instagram, que estaria sendo usado para atacá-la e a outros membros da família. A especulação é de que a conta pertence a Graciele, sobre a qual, supostamente, o perfil tecia apenas elogios.

A revelação da história teria provocado cisões e brigas generalizadas no clã sertanejo. O caso chegou a parar na Justiça, com uma ação movida por Amabylle, que afirma saber que o perfil pertence a "uma pessoa de minha convivência diária", sem revelar o nome.

Graciele também teria tentado uma liminar na Justiça para impedir a nora de Zezé de falar publicamente sobre o assunto, a qual teria sido negada - essa revelação foi feita pela colunista do Portal R7, Fabíola Reipert.

Em quem mais o caso respinga?

Em todo o imbróglio, estariam também envolvidos os nomes de outra filha, a cantora Wanessa Camargo, e da ex-mulher do sertanejo. Zilu Godoi fez um post enigmático com cara de indireta para o ex no Instagram, em apoio a Igor. No post, uma foto mostra os três filhos do casal - incluindo a do meio, a atriz Camilla Camargo.

"O amor de um pai ou mãe é incondicional e vai além de qualquer outra relação. É um amor que está presente em todos os momentos, nos bons e nos ruins, e que se mantém ao longo da vida. É um amor que transcende qualquer obstáculo ou dificuldade, e que está sempre lá para apoiar, orientar e amar", escreveu Zilu, dizendo que ama os filhos.

Wanessa e Camilla não têm se manifestado sobre o assunto. O Estadão tem procurado sem sucesso os envolvidos para comentar o caso.