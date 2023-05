Filho fala sobre os últimos dias de Rita Lee: "O final dela foi feliz"

publicidade

O músico João Lee, um dos três filhos de Rita Lee, falou sobre os últimos dias que passou com a mãe. Segundo ele, a cantora, que morreu na noite dessa segunda-feira, dia 8, teve uma despedida "feliz" ao lado da família. O velório acontece nesta quarta em São Paulo.

"O final dela foi feliz. Foi um momento triste para quem fica, mas foi muito especial. Agora a gente tem que seguir, levar essa história adiante. Ela vai continuar mesmo sendo uma estrelinha, onde ela estiver ela vai continuar fazendo muita gente feliz", disse João.

Rita Lee morreu aos 75 anos após uma batalha contra um câncer de pulmão, descoberto em 2021.

."As últimas semanas foram muito próximas. Desde que eu descobri que ela estava com câncer eu decidi voltar a morar com os meus pais depois de 20 e poucos anos, então eu pude ficar com ela bem pertinho nos últimos dois anos e a gente se conectou ainda mais. Foi muito especial", contou o músico.

O velório de Rita Lee acontece nesta quarta-feira, dia 10, no Planetário do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. No final da tarde o corpo da cantora será cremado em uma cerimônia restrita à família e aos amigos mais próximos.

Veja Também