Filme da "Patrulha Canina" estreia hoje em grande circuito brasileiro

Sucesso na televisão e junto ao público infantil, "Patrulha Canina: Super Filhotes" estreia nesta quinta-feira em um grande circuito brasileiro em 435 salas em 385 cinemas. Numa aventura inédita, o filme de animação, dirigido por Charles E. Bastien, reúne Chase, Rocky, Marshall, Skye, Everest, Rubble e Zuma, que presenciam a queda de um meteoro na Baía da Aventura e uma misteriosa luz faz com que eles ganhem incríveis superpoderes.

Juntos Para Sempre

Outro filme canino que chega aos cinemas nesta quinta-feira é "Juntos Para Sempre", de Gail Mancuso. No longa, o cão Bailey vive tranquilamente com Hanna (Marg Helgenberger) depois de muitas vidas e aprendizados. Um dia, Gloria (Betty Gilpin), que deseja ser cantora, aparece sem avisar na vida dos dois com uma notícia surpreendente: Hanna tem uma neta, chamada Clarity.

Com o tempo, o cãozinho percebe como a menina é negligenciada pela mãe e decide que seu objetivo nesta vida é cuidar dela e protegê-la, incondicionalmente.

O Homem Que Matou Dom Quixote

"O Homem Que Matou Dom Quixote" é outra novidade que chega nas salas dos cinemas brasileiros. Baseado no romance de Miguel de Cervantes, o longa traz Jonathan Pryce como o protagonista, além de Adam Driver, Olga Kurylenko e Stellan Skarsgård no elenco.

No longa, o jovem cineasta Toby (Adam Driver) viaja à Espanha para filmar uma versão independente de Dom Quixote após se tornar um renomado diretor de comerciais de televisão. Para o ator principal, ele escala um sapateiro (Jonathan Pryce), que após doze anos depois do primeiro encontro, Toby descobre que o sapateiro enlouqueceu, e realmente acredita ser Dom Quixote.