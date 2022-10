Filme sobre vida de Mauricio de Sousa tem primeiras imagens reveladas

publicidade

O filme sobre a vida de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, ganhou as primeiras fotos. As imagens foram reveladas no Twitter da Bruxa Vivi, personagem do quadrinista.

Para viver o papel de Mauricio de Sousa foi escalado o produtor teatral Mauro Sousa, filho do criador da turma da Mônica. A outra cena traz a infância de Mauricio.

O longa é inspirado na autobiografia "Mauricio - A História Que Não Está no Gibi" (lançada em 2017), com direção de Pedro Vasconcelos (de "Fala Sério, Mãe!"). O lançamento está previsto para 2023.

Ainda sem título definido, a produção é da Mauricio de Sousa Produção em parceria coma Disney.

