Filmes que entram em telas de maio

Embalada pelo sucesso de suas produções no Oscar 2021, a plataforma de streaming Netflix aproveita o espaço deixado por salas de cinema fechadas e apresenta suas novidades para o mês de maio. Em séries chega “O Legado de Júpiter: Volume I”, dia 7, de Mark Millar, estrelando Leslie Bibb e Josh Duhamel. No dia 19 estreia a segunda temporada de “Quem Matou Sara?”, que fez sucesso em sua arrancada na plataforma. Os amantes do impertinente “Lucifer” podem festejar a chegada da 5ª temporada no dia 28. Nela, Lucifer protagoniza um retorno memorável à terra dos vivos para fazer as pazes com Chloe.

Outro destaque é “Love, Death & Robots” em sua segunda temporada dia 14, trazendo a antologia vencedora do Emmy produzida por David Fincher, e que vai de aventuras selvagens em planetas distantes a encontros perturbadores perto de casa. Já para quem ficou impactado com as primeiras temporadas de “O Método Kominsky” terá chance de seguir ao lado de Michael Douglas e Allan Arkin, dia 28, com a sequência da série. Diálogos inteligentes e situações inusitadas cercam esta obra, que se centra na escola de atuação capitaneada pela personagem de Michael Douglas, e os dramas, encontros e desencontros de famílias, amigos e alunos.

No dia 12 será a vez de conferir as vivências de “Família Upshaw”, com a família negra de classe média que faz de tudo para ter uma vida melhor e mais feliz enquanto lida com desafios cotidianos, com ares cômicos e estrelada por Mike Epp. O mês de maio reserva também a chegada de outras séries como “Halston”, com Ewan McGregor na minissérie de Ryan Murphy sobre o primeiro estilista americano a se tornar celebridade; “Selena: A Série” – Parte 2; “Eu Vi: Temporada 3”; “O Vizinho: Temporada 2”; “Imóveis de Luxo em Família”; “Outlander: Temporada 5”; e “The Bold Type: Temporadas 1, 2, 3 e 4”.

Em termos de filmes, há destaques como “A Mulher na Janela”, que chega estrelado por Amy Adams, Gary Oldman e Julianne Moore, com a psicóloga confinada pela agorafobia e obcecada por seus novos vizinhos. Tem também “Army of the Dead: Invasão em Las Vegas”, com a temática de ambiente dizimado por invasão zumbi em Las Vegas, e onde um grupo de mercenários se aventura para fazer o maior assalto de todos os tempos. Criado e dirigido por Zack Snyder, o filme tem no elenco Dave Bautista e Ella Purnell.

No francês “Oxigênio”, uma mulher acorda em uma unidade criogênica, sem memória. A reserva de oxigênio começa a se esgotar, e ela precisa se lembrar de quem é para sobreviver.

Completam a lista de estreias o drama de orfanato “Milagre Azul”; Kelvin Harrison Jr. no tribunal em “Monstro”; os 22 anos de carreira do craque italiano Roberto Baggio; a perda do emprego em “500 Mil Quilômetros”; o mundo das drogas de “Ferry”; Benício del Toro dando as caras em “Sicario: Dia do Soldado”; Juliano Cazarré no premiado brasileiro “Boi Neon”; uma vida religiosa em “Irmã Dulce”;avéspera do Dia D em “Operação Overlord”; e o poder da morte em “Death Note”, “Death Note II – O Último Nome”, e “Death Note: Iluminando um Novo Mundo”. A plataforma lança em maio diversos Animes e documentários.