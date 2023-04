Flash mob de dança ocorre nesta quinta no Centro Histórico de Porto Alegre

publicidade

Nesta quinta-feira, dia 27 de abril, será promovido um flash mob comemorativo ao Dia Internacional da Dança, celebrado no dia 29 de abril. Quem promove a atividade é a ASGADAN (Associação Gaúcha de Dança), que reunirá bailarinos em diferentes cidades para dançarem a coreografia criada pelo artista gaúcho Aldo Gonçalves.

Em Porto Alegre, o flash mob acontecerá às 12h30min, na Rua dos Andradas em frente ao número 1258.

Qualquer pessoa está convidada a participar, basta se inscrever no link disponibilizado na página do Instagram @asgadanrs. No link também constam os vídeos da coreografia e na página estão os responsáveis pelo evento em cada cidade participante.

O evento será registrado em vídeo, que será lançado nesta rede da Associação, dia 29 deste mês, Dia Internacional da Dança. Também serão realizadas ações em Viamão, Gravataí, Novo Hamburgo, Tramandai, São Gabriel e Caxias do Sul.

Qual é o objetivo de um flash mob?

Flash Mob, ou flashmob, é uma reunião repentina de pessoas, em um lugar público, para a realização de um ato inusitado, previamente combinado, para fins de entretenimento, sátira, ou alguma expressão artística, por um curto período de tempo, dispersando-se logo após a demonstração

O grupo Black Eyed Peas havia quebrado o recorde de maior flash mob da história, ao reunir cerca de 21 mil fãs na Avenida Michigan, em Chicago, nos EUA para comemorar a passagem da 24. ª temporada do programa de Oprah Winfrey na TV.

