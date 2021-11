publicidade

Francisco, el Hombre faz show de lançamento do disco "Casa Francisco", no Opinião, em Porto Alegre. A apresentação é no dia 2 de dezembro, quinta-feira. Os ingressos já estão disponíveis.

A Francisco, el Hombre define o seu terceiro disco de estúdio, "Casa Francisco", como "o trabalho mais Francisco, el Hombre de todos". Criado de forma íntima, por meio de imersões que a banda fez, o álbum tem como um dos seus principais destinos o palco, espaço que pode ser considerado o habitat do grupo e que gerou um vazio no período de pandemia.

Agora, a Francisco, el Hombre – formada por Mateo Piracés-Ugarte, LAZÚLI, Sebastianismos, Andrei Kozyreff e Helena Papini – retorna aos palcos para celebrar o lançamento e reencontro com o público. Músicas como "Olha a Chuva", "Se Não Fosse por Ontem" e "Nada Conterá a Primavera" fazem parte do repertório juntamente com faixas que marcaram os discos anteriores, como “Triste, Louca ou Má” e “Tá Com Dólar, Tá Com Deus”, que fazem parte do Soltasbruxa (2016) e “CHÃO TETO PAREDE :: pegando fogo”, do RASGACABEZA (2019).

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/69716