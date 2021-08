“Gênesis” caminha para o seu encerramento na Record

publicidade

Depois de “Jacó”, será exibida “José do Egito”, a última das sete fases de “Gênesis”, vice-líder de audiência em seu horário de exibição.

Uma novela que soube superar diferentes desafios desde o seu início.

Primeiro, colocar uma trama de época em pé, com as suas exigências e detalhes, entre reconstituição, figurinos, cenários...

Mas até aí, tudo bem. Nada fora da rotina.

Porém, como elemento novo, inesperado, a pandemia. Depois de uma interrupção nos trabalhos, recolher tudo... e aguardar o retorno às atividades, isso só se deu após o estabelecimento de um protocolo de saúde e segurança. E assim foi.

“Gênesis” reiniciou as suas gravações e teve um papel importante para o mercado de trabalho, conseguindo movimentar centenas de atores, além de figurantes das mais diferentes idades.

E mesmo com a sua exibição ainda um pouco distante do ponto final, é reconhecida como outro grande acerto da dramaturgia da Record, agora já preocupada também em viabilizar a produção de “Reis”, como outro novo desafio.

Liderança

A propósito de “Gênesis”, a produção conquistou outro marco. Em julho, foi a campeã, entre todas as novelas no ar em todas emissoras, na classe AB com 38%.

Na segunda colocação, “A Vida da Gente”, com 36%, seguida de “Império”, com 35%.

Dois tempos

O aguardado lançamento da quinta temporada de “La Casa de Papel”, da Netflix, será em duas etapas.

O primeiro volume será disponibilizado no dia 3 de setembro e o segundo em 3 de dezembro, inclusive com novos personagens.

Última forma

Estava tudo estabelecido para Fausto Silva, na sua estreia na Band e em seu programa das 20h30 às 22h, receber do “Jornal da Band” e entregar para o “Band Notícias”.

Verbo no passado: estava. E o presente que vale: não está mais.

Como será

A direção da Band, depois de necessários estudos, concluiu que o Fausto irá mesmo receber o horário do “Jornal da Band”.

Está desenhado: Datena, jornal, Fausto Silva.

Porém...

O “Band Notícias”, na faixa das 22h, vai acabar. Ou seguir com a sua apresentação até o final do ano.

A ideia de agora é o Faustão entregar para outro programa da linha de shows, assim como fazer do “Band Notícias” e “Jornal da Noite” um jornal só.

Sete chaves

A Globo nunca escondeu que o novo “Caldeirão”, com Marcos Mion, será exibido até o final do ano.

O último irá ao ar em 25 de dezembro, Dia de Natal. Em janeiro e fevereiro, a ideia é exibir filmes no horário e deixar para março o lançamento de um novo programa. Aqui é que entra a questão: ninguém fala nada sobre isso por enquanto.

Estreia

A música sertaneja entra para a grade do Canal Rural com a estreia, neste domingo, às 8h, do “Programa Odair Terra”.

Há mais de 20 anos no ar, é conhecido por revelar talentos como Eduardo Costa, Gusttavo Lima, Jorge e Matheus, César Menotti e Fabiano, Cristiano Araújo e Lucas Lucco.

A propósito

Patrícia Morais, jornalista e apresentadora de TV, agora é quem cuida da carreira de Gaby Oliver, que teve participação destacada no “The Voice Brasil”, da Globo, em 2019.

Moradora de uma comunidade em São Paulo, autodidata, Gaby, no meio musical, é considerada a Whitney Houston brasileira.

Essa é a hora

É duro convencer o homem, mas nesta sua volta às gravações no SBT, desejada para a próxima semana, Silvio Santos poderia, finalmente, ceder à ideia de um programa mais curto.

Não tem mais necessidade de ser 5 horas todo domingo. Na boa. Menor terá até maior valor.

Acerto

Mesmo diante de algumas críticas, internamente, há o entendimento na Globo que houve acerto nas contratações de vários ex-“BBBs”, principalmente da última edição.

Informa-se, inclusive, que todos estão sendo bem aproveitados. Lucas Penteado, por exemplo, terá programa no Multishow.

Bate – Rebate

• Maria Gal, de tantas novelas, foi escalada para a série “As Seguidoras”, produzida pelo Porta dos Fundos...

• ... O seu último trabalho foi na novela “As Aventuras de Poliana”, no SBT.

• “Ilha Record” já pode ser considerado o melhor trabalho da Sabrina Sato como apresentadora...

• ... Desde o começo até agora, ela tem se mostrado com muita segurança...

• ... Uma mensagem que está chegando aos participantes e ao próprio público.

• Neste domingo, 14h, a TV Cultura tem basquete feminino, KTO Blumenau e Ituano.

• Bom saber da volta do Eduardo Moscovis, participação especial em “Um Lugar ao Sol”, da Globo, recuperado da Covid.

• Felipe Hintze, bom ator, está acertado com a Globo para “Quanto Mais Vida, Melhor”, novela na faia das 19h.

• Existe a ideia de alguns programas de rádio, da Bandeirantes, serem transmitidos também pela TV...

• ... Mas não é um plano para agora. Só no ano que vem.