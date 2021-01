"Gênesis": Record TV organizou operação para trazer elenco do Marrocos

publicidade

Em março de 2020, mês que a pandemia do coronavírus se espalhou no Brasil, e em tantos outros países do mundo, a Record TV realizou uma megaoperação para resgatar o elenco de Gênesis, que estava no Marrocos. Na ocasião, eram cerca de 80 profissionais que estavam no país por conta das gravações da novela, que estreia no dia 19 d e janeiro. A dinâmica de trazer a equipe de volta ao Brail foi exibida em uma reportagem feita pelo Jornal da Record.

Em meio as medidas de segurança em relação à doença, o governo do Marrocos decidiu interromper as filmagens da trama. A atriz Adriana Garambone, intérprete de Sara, disse que foram dias de expectativa, sem saber se iriam conseguir voltar para o Brasil. Zé Carlos Machado, que dará vida a Abraão, falou em melancolia. "Um certa tristeza ter que deixar aqui um lugar maravilhoso, infelizmente, pelo que está acontecendo, mas é necessário", disse o ator à época.

O aeroporto de Marrakech, de onde partiu o elenco para o Brasil, já estava fechado. Além da equipe da novela, outros tantos brasileiros aguardavam uma solução para retornar ao país. Com o apoio da Embaixada Brasileira no Marrocos, a Record TV fretou um avião para trazer de volta os atores, diretores e equipe técnica. Outros 130 brasileiros, que também estavam presos em Marrocos, sem previsão de retorno, foram no mesmo voo.

Uma turista que estava no país agradeceu a ajuda que a emissora proporcionou a ela. "Eu agracedo muito vocês, é muito gratificante saber da ajuda que vocês deram a nós brasileiros", afirmou.