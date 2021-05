Galeria Clima chega a Porto Alegre

publicidade

Uma das boas novidades no cenário das artes visuais do Rio Grande do Sul é a chegada da Galeria Clima a Porto Alegre. Com foco na arte contemporânea brasileira, a galeria possui uma linha curatorial consistente, reunindo nomes conceituados e com projeção no Brasil e no exterior, como Waltercio Caldas, Miguel Rio Branco, Eduardo Sued, José Bechara e Siron Franco. Mas a entidade também representa artistas que vêm se destacando na produção atual, incluindo Armarinhos Teixeira, Claudio Cretti e Claudia Jaguaribe. Para este início de atividades na capital gaúcha, abriu um espaço de exposições e escritório no Barra Shopping Sul (avenida Diário de Notícias, 400 sala 1107 – Diamond Tower), com atendimento por meio de visitas agendadas, pelo telefone (51) 99906-0990. O leque de obras é amplo, com pinturas e esculturas de grande porte até obras seriadas em gravuras e fotografias, além de objetos e instalações.

Fundada por Mauricio Lima, a Galeria Clima, está no mercado brasileiro há duas décadas e tem sede em Brasília, além de unidades no Rio de Janeiro e Miami. Em Porto Alegre, a nova galeria será conduzida pelas empresárias Maria Fernanda de Lima Santin e Olga Pfeifer Mendes Ribeiro, ambas ligadas ao circuito cultural. Elas explicam que o foco principal será voltado a artistas que já possuem visibilidade no mundo das artes e, mesmo quando se tratar de nomes mais jovens, estes também precisam apresentar um trabalho consistente. “Uma característica do perfil de nossos clientes é o gosto pela arte contemporânea que vai além do estético e do colecionismo e toca na perspectiva de diversificação de investimento. Para isso, se faz importante uma curadoria com olhar apurado para artistas que possuem potencial de valorização ao longo do tempo, bem como um trabalho de promoção e divulgação das suas obras”, avaliam.

Neste sentido, o espaço também chega com a proposta de fazer parcerias com instituições locais, apresentando seus artistas em espaços expositivos já tradicionais na cidade e contribuindo para aumentar a visibilidade dos mesmos, além de incrementar o circuito de arte da Capital. A primeira exposição está prevista para o segundo semestre de 2021 e levará a obra instigante do paulistano Armarinhos Teixeira para o espaço do Museu de Arte Contemporânea (MAC-RS), no quarto distrito. Esta será a primeira exposição do artista em Porto Alegre e também vai marcar a inauguração oficial da nova sede do MAC. “Temos a melhor das expectativas para este encontro, já que vamos divulgar a obra de um artista inédito no Estado e que ajudará a dar visibilidade ao MAC e seus apoiadores”, ressaltam Maria Fernanda e Olga.



A Galeria Clima pode ser seguida no Instagram @galeriaclima_poa, Facebook @galeriaclimapoa e site www.galeriaclimapoa.com.br

Artistas em exposição e representados pela Galeria Clima:

Armarinhos Teixeira

Claudia Jaguaribe

Claudio Cretti

Eduardo Sued

Gustavo Pérez Monzón

Hilal Sami Hilal

José Bechara

José Rufino

Mariannita Luzzati

Miguel Rio Branco

Nazareno

Sérgio Lucena

Siron Franco

Waltercio Caldas



A galeria também possui em acervo, obras dos seguintes artistas:

Abraham Palatnik

Adriana Vignoli

Artur Lescher

Eduardo Coimbra

Georgia Kyriakakis

José Spaniol

Marcelo Sola

Nelson Feliz

Raul Mourão

Renata Egreja

Vanderlei Lopes