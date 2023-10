Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro realizam show

publicidade

Dois grandes artistas da cena musical gaúcha, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro, produziram no ano de 2022 o espetáculo “Arte do Encontro” especialmente para comemorar seus 40 anos de amizade. Com apresentações em Porto Alegre e pelo Interior do Estado, a dupla agora se apresenta no Teatro Oficina Olga Reverbel no Complexo Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº), neste sábado e domingo, às 19h.

A forma do espetáculo busca a interação com a plateia quando, além das canções apresentadas (“Salve-se Quem Souber”, Papagaio Pandorga, Armadilha, Vim Vadiá”, e outras), os compositores revelam como e quando seus caminhos se cruzaram, as parcerias, resenhas e histórias que geraram uma amizade há mais de quatro décadas.

“Quando nos conhecemos nos anos 70, o Nelson me disse: ‘Ainda vamos fazer muita coisa juntos! Volta e meia digo para ele: “que boca!” Não é que nos tornamos amigos, irmãos e parceiros até hoje?”, afirma Gelson. “A MPB de Gelson Oliveira é ímpar. Cadinho de pura elegância: estilo, voz e composições. Emociona. Sua música é repleta de esplendor do seu canto. Dança o coração. Nada é magia, e sempre é”, finaliza Nelson. Ingressos podem ser obtidos antecipadamente: theatrosaopedro.rs.gov.br