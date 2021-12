Gene Simmons anuncia museu do KISS com cerca de 10 mil itens

publicidade

Gene Simmons deu um gostinho do que podemos esperar no Museu do KISS, que abrirá em Las Vegas em março de 2022.

A atração será uma expansão da "Kiss By Monster Mini Golf", localizada no Rio Hotel & Casino, e será anexada a outro espaço temático da banda na cidade. Chique, hein? Em entrevista ao TMZ (via Blabbermouth), Simmons declarou: “Minha coleção pessoal estará no Rio Hotel e será uma chance para todos os fãs subirem e verem cerca de dez mil itens – letras e coisas e guitarras”.

Ele continuou: “Nenhuma banda tem isso. Nós somos o rolo compressor quando se trata de licenciamento e merchandising. Mas em vez de tudo isso estar em uma das minhas mansões, os fãs poderão ir lá, ver, olhar, tocar, tirar fotos. E ainda teremos telas de vídeo para que você possa subir no palco com o KISS, se é que você pode imaginar. E, por falar nisso, [o museu] também será no interior do Kiss Mini Golf, onde você pode jogar golfe. E você pode casar na Capela do KISS. Temos uma pessoa lá usando minha maquiagem e falando: ‘Repita comigo: I was made for loving you [eu fui feito para te amar]’.

Que experiência, hein? Vale lembrar que a abertura do museu vai coincidir com o retorno da turnê de despedida da banda, a "End of the Road". Marcada originalmente para 2020 no Brasil, a turnê virá ao país em março e abril do próximo ano.