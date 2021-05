Geraldo Luís celebra recuperação do paladar após Covid-19: "Mágico"

publicidade

Geraldo Luís dividiu com os seguidores mais uma etapa da recuperação dele contra a covid-19. O apresentador foi diagnosticado com a doença em março e ficou 22 dias internado no hospital. Ele contou, em relato emocionado publicado no Instagram neste domingo (2), que recuperou o paladar.

"Poder voltar a sentir um leve ainda sabor... O gosto de um sorvete ! Parece idiota... Mas é mágico e grandioso. Hoje, pude testar dias melhores, andar e encontrar pessoas que oraram por mim", começou Geraldo, que celebrou mais uma vitória.

"Agradeci cada um, tocado por ouvir palavras de amor e carinho. Na UTI prometi a mim mesmo, voltar a fazer as coisas mais simples e bela para uma vida, que de uma hora pra outra, escorrega de nossas mãos. O tempo é agora. Ah tomei dois sorvetes dessa máquina que só vejo em Ibirá. Depois olhei minha diabetes e estava ótimaaaa. Sabe porque ? Felicidade também causa controle emocional", completou.

