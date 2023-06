Gilberto Gil faz 81 anos e lança gravação inédita do samba "Aquele abraço"

publicidade

Gilberto Gil faz 81 anos nesta segunda-feira, 26 de junho. Para marcar a data é lançado o single com gravação inédita do samba "Aquele abraço" (1969).

A gravação foi realizada durante apresentação do clã em Genebra, na Suíça, e integra a trilha sonora da série documental "Viajando com os Gil", programada para estrear na próxima sexta-feira, 30 de junho, na plataforma Amazon Prime. A série mostra a rotina da família Gil na turnê do show "Nós, a gente no exterior". Ao longo de 36 dias, a família fez 15 apresentações em dez países.

Editada em single da série Amazon original, a gravação do samba "Aquele abraço" reúne Gilberto Gil (voz e violão), Bem Gil (baixo e voz), José Gil (bateria), João Gil (guitarra e voz), Francisco Gil (guitarra e voz), Flor Gil (voz), Nara Gil (voz), Preta Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Lucas Gil (percussão), Gabriel Gil (percussão), Pedro Gil (percussão) e Bento Gil (percussão). Disponível em todas as plafatoformas.



