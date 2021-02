Giovanna Ewbank celebra 7 meses de Zyan: 'Poxa tempo, vai devagar'

publicidade

Giovanna Ewbank usou as redes sociais para registrar os 7 meses do filho Zyan, o caçula de sua relação com Bruno Gagliasso.

A apresentadora selecionou várias fotos do pequeno e se declarou na legenda: "7 meses do meu pingo delícia! Poxa tempo, vai mais devagar aí... Porque quero curtir muito cada segundo desse biquinho, sorrisos, olhinhos atentos e mãozinhas descobrindo o mundo!".

A mãe de Zyan, Titi e Bless continuou o texto revelando o apelido do bebê: "Nossas vidas são completas e felizes com você Baby Z! Mamãe Te ama!".

Famosos como Sheron Menezzes, Fernanda Paes Leme, e Marcos Veras se derreteram pelas fotos. "Meu Deus, essa cara linda", escreveu Sheron com um emoji de coração.