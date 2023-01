Globo de Ouro 2023: premiação é nesta terça-feira, dia 10 de janeiro

publicidade

O Globo de Ouro 2023 não terá transmissão no Brasil. A cerimônia acontece nesta terça-feira, dia 10 de janeiro, a partir das 22h (horário de Brasília) e não será exibida na TV ou no streaming. O mais próximo que o público brasileiro chegará da cerimônia ao vivo será pelo tapete vermelho, que terá cobertura do canal E!.

A cerimônia terá nomes como Quentin Tarantino, Jamie Lee Curtis e Ana de Armas como apresentadores.

São esperadas as presenças de astros como Austin Butler, Diego Luna, Ana Taylor-Joy, Selena Gomez, Zendaya, Julia Garner, Lady Gaga, Brad Pitt, Julia Roberts, Daniel Craig, Taylor Swift, Guillermo del Toro.

Entre filmes, 'Belfast' e 'Ataque dos cães' lideram com sete indicações cada. Nas categorias de TV, "Ted Lasso" e "The Morning Show" são destaques. "Wandinha" concorre na categoria Melhor Série de TV ao lado de "Abbott Elementary", "O Urso", "Hacks" e "Only Murders in the Building". E Jenna Ortega (Wandinha) foi indicada por Melhor Atriz em série Comédia ou Musical. Concorrem também Quinta Brunson, "Abbott Elementary"; Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"; e Selena Gomez, "Only Murders in the Building".

Veja a lista completa nas seguintes matérias:

