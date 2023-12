'Godzilla e Kong: O Novo Império' ganha trailer; confira

publicidade

"Godzilla e Kong: O Novo Império" ganha trailer da Warner Bros Pictures com as primeiras cenas da continuação da série Monsterverse. O diretor Adam Wingard adiantou durante o evento CCXP, realizado em São Paulo, que os fãs encontrarão nas telonas o maior vilão que os titãs poderiam encontrar, Skar King, que pode colocar a humanidade em extinção.

Estrelado por Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, “A Casa Sombria”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Trem Bala”), Dan Stevens (série “Gaslit”, “Legião”, “A Bela e a Fera”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“Batman”, “Infiltrado”, minissérie “Chernobyl”), e Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis”), "Godzilla e Kong: O Novo Império" tem previsão de estreia em 10 abril de 2024.

Sobre o Filme:

A batalha épica continua! A mais recente produção do Monsterverse, a franquia cinematográfica da Legendary Picures, sequência do confronto explosivo de “Godzilla vs. Kong”, é uma aventura cinematográfica que coloca o todo-poderoso Kong e o temível Godzilla lado a lado contra uma colossal ameaça desconhecida, escondida em nosso mundo, capaz de colocar em risco a própria existência deles - e a nossa. Godzilla e Kong: O Novo Império mergulha ainda mais fundo na história dos dois Titãs, em suas origens e nos mistérios da Ilha da Caveira, e desvenda a batalha mítica que ajudou a forjar esses seres extraordinários, ligando-os à humanidade e seu destino para sempre.

O roteiro foi escrito por Terry Rossio (“Godzilla vs. Kong”, franquia “Piratas do Caribe”), Simon Barrett (“Você é o Próximo”) e Jeremy Slater (série “Cavaleiro da Lua"), a partir do argumento de Rossio & Wingard & Barrett, baseado no personagem Godzilla, propriedade e criação da TOHO Co., Ltd.

O filme terá distribuição internacional nos cinemas e salas IMAX, a partir de 10 de abril de 2024, pela Warner Bros Pictures, exceto no Japão e na China Continental, onde será distribuído pela Toho Co., Ltd. Legendary East, respectivamente.

Confira o trailer: