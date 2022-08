Governador recebeu cineastas estrangeiros no parque Assis Brasil

publicidade

O governador Ranolfo Vieira Júnior recebeu, na tarde desta terça-feira (dia 30 de agosto), os cineastas Steven Swadling e Mark Sayre, que atuam em Hollywood e estão no Rio Grande do Sul para conhecer paisagens que possam ser utilizadas como locações para produções cinematográficas. O encontro ocorreu na Casa Branca, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, local onde está instalada a sede do governo durante a 45ª Expointer, conforme divulgou a assessoria de imprensa do Palácio Piratini.

Os produtores estão no Estado a convite do grupo Transforma RS, que une empresas, governo, universidade e sociedade com o propósito de apoiar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. Eles conheceram Porto Alegre, Canela, Gramado, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. “Não esperávamos ver paisagens tão exuberantes, e estamos encantados com o clima, a alma e a cultura daqui”, afirmou Swalding. Os cineastas buscam paisagens e parcerias locais para a realização de filmes e também para o desenvolvimento de um novo polo cinematográfico.

O secretário de Turismo, Rafael Ayub, a secretária da Cultura em exercício, Gabriella Meindrad, a representante do Transforma RS, Gabriela Schwan, e o diretor do Instituto Estadual de Cinema, o cineasta Zeca Britto, também participaram do encontro, que tratou de possibilidades para a realização dos projetos. O governador destacou as belezas do Estado e o interesse em desenvolver projetos da indústria audiovisual que possam fomentar a economia local. “O nosso Estado tem uma diversidade muito grande de paisagens e culturas e certamente temos todo o interesse em fomentar iniciativas e parcerias que destaquem o Rio Grande do Sul e possam gerar empregos e desenvolvimento. O nosso governo estará à disposição e as secretarias da Cultura e do Turismo ficam como pontos focais para o desenvolvimento dessa ideia”, disse Ranolfo.