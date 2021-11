Governo do Estado apresenta pré-projeto de Lei do Audiovisual Gaúcho

publicidade

Será apresentado, nesta sexta-feira, às 10h, o pré-projeto de Lei do Audiovisual Gaúcho às entidades de classe do setor. O evento ocorre em encontro on-line (link na Bio do @ieciners), com a participação do diretor de Fomento da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), Rafael Balle, da assessora jurídica da Sedac, Izabel Motta, e do diretor do Instituto Estadual de Cinema (Iecine RS), Zeca Brito, que apresentarão o projeto e recolherão as opiniões dos representantes do setor. A proposta da Sedac é que o documento seja enviado para Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ainda wm 2021.

“Esta proposta de nova legislação busca reposicionar o audiovisual gaúcho no cenário brasileiro, garantindo uma produção anual de qualidade, bem como a continuidade dos empregos já estabelecidos no setor”, declara a secretária da Cultura, Beatriz Araujo. O pré-projeto disciplina a promoção, o fomento e o incentivo ao audiovisual no âmbito estadual, define seus princípios e objetivos, cria a Linha de Fomento Setorial do Audiovisual Gaúcho, cria a Comissão de Fomento ao Audiovisual Gaúcho e dispõe sobre políticas públicas voltadas à cadeia produtiva do setor.