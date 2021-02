Graceland vai receber fãs de Elvis Presley para shows, vigília e debates

publicidade

No 44º aniversário de morte de Elvis Presley (1935 -1977), os fãs terão a chance de homenagear o músico de novo - na Semana Elvis - em Memphis, no Tennessee (EUA). Graceland, o museu dedicado a Elvis Presley, que funciona onde o cantor viveu, está se preparando para receber visitantes e para oferecer eventos presenciais entre os dias 11 e 17 de agosto.

O evento contará com a presença de celebridades e músicos, shows ao vivo, debates, festas, excursões de ônibus e o concurso em homenagem a Elvis, informou a Elvis Presley Enterprises.

A ação principal, mais uma vez, será uma vigília à luz de velas no túmulo do cantor. Desde a morte de Elvis, em 16 de agosto de 1977, seus fãs se reúnem em Memphis para comemorar sua vida e carreira na semana que antecede seu aniversário de morte. Por causa da pandemia de coronavírus, os eventos da Semana Elvis foram realizados principalmente online no ano passado. Fonte: Associated Press.