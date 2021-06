Grande show no Central Park celebrará o "renascimento" de NY em agosto

publicidade

Um mega-concerto no Central Park celebrará em agosto o "renascimento da cidade de Nova York" após a pandemia de coronavírus que matou mais de 33.000 pessoas na cidade, anunciou o prefeito, Bill de Blasio, nesta segunda-feira (7).

O concerto será o destaque das comemorações em toda a Big Apple que durarão uma semana, disse de Blasio, um democrata que está em seu último ano no cargo, em um anúncio na televisão.

"Será uma festa em toda a cidade de Nova York, um momento cidadão para declarar que Nova York está de volta (...) Será uma semana incrível, memorável, única na vida" para "enfatizar que não existe nenhuma maneira de parar Nova York", disse ele.

A taxa média de exames positivos na cidade durante sete dias continua caindo e na segunda-feira ficou em 0,7%, com um total de 59 pessoas internadas.

Mais de 63% da população adulta da cidade recebeu pelo menos uma dose da vacina e, quando chegar a 70% em todo o estado, todas as restrições ainda existentes implementadas durante a pandemia serão suspensas, disse o governador, Andrew Cuomo.

Setenta porcento dos ingressos para o show serão para pessoas já vacinadas, disse de Blasio ao New York Times.

A convocação dos artistas que participarão do megaconcerto ficará a cargo do produtor musical nova-iorquino Clive Davis, de 89 anos, uma lenda do setor, afirmou o prefeito.

De acordo com o Times, oito grandes artistas dividirão o palco por três horas na data ainda provisória de 21 de agosto. A maioria das entradas serão gratuitas, embora haja lugares VIP pagos, acrescentou.

O show acontecerá no Great Lawn do Central Park, um gramado oval entre o Museu Metropolitano e o teatro Delacorte, onde o show histórico Simon & Garfunkel de 1981 foi realizado, atraindo cerca de 400.000 pessoas.

Outros artistas que tocaram lá são Carole King, Elton John, Diana Ross, Luciano Pavarotti, Beyoncé, Metallica e Neil Young, entre outros.

