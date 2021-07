Grandes nomes do rap se reúnem em final nacional de batalha de rimas

publicidade

Alguns dos mais talentosos artistas do País se reunirão em uma espécie de "ringue lírico" para a grande decisão nacional do Red Bull FrancaMente neste domingo. Uma das principais batalhas de rimas do Brasil, o evento contará com 16 finalistas, de diferentes Estados, em busca do título da competição. No comando da decisão e da transmissão, fortes referências do rap: Kamau, Mamuti e Carol Anchieta; e um júri de peso: Clara Lima, Max B.O. e Slim, que decidirão quem será o grande vencedor desta edição. Com transmissão ao vivo por meio do canal oficial do evento no YouTube, o público poderá acompanhar todos os duelos a partir das 17h.

“Pelas seletivas, pudemos ver que o nível geral de competitividade foi bem bacana. Para a final, acredito que os MCs devem ter em mente quatro pilares: conteúdo (o que se fala), técnica (como se fala), musicalidade (flow), performance (entrega/presença de palco). Não adianta ser mestre em um dos fundamentos se não desenrolar nos outros também. É necessário equilíbrio para ser um artista completo”, conta Mamuti. Representando Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador, os artistas se destacaram, inicialmente, diante de mais de 300 MCs de todo o País que se inscreveram na disputa e, posteriormente, chamaram a atenção dos jurados durante a Seletiva Nacional do evento, que também contou com transmissão ao vivo e reuniu digitalmente um engajado público de mais de 6 mil pessoas simultâneas. Agora, os finalistas duelarão entre si e apenas um se consagrará como o grande campeão do torneio.

Adaptada com exclusividade à língua portuguesa, a competição chega à segunda edição no Brasil e foi inspirada no Red Bull Batalla, evento expoente do rap no mundo que promove batalhas entre países de língua espanhola, e que já reuniu um público de mais de 14 mil pessoas. Neste ano, a versão nacional do evento trouxe novidades ao público brasileiro, como um formato mais digital e a criação de um aplicativo exclusivo, que funciona como uma rede social dos rappers e possibilita que artistas de diferentes localidades se conectem, interajam e, claro, batalhem. No canal do Red Bull FrancaMente no YouTube é possível conferir os melhores momentos das batalhas na Seletiva Nacional.

O Red Bull Batalla é o maior evento de rap do mundo e acontece em países de língua hispânica. Ao longo de suas 14 edições, criou uma engajada comunidade ao redor do mundo, reunindo público de mais de 14 mil pessoas em um único ano, e revelou nomes como Aczino, mexicano tetracampeão nacional do evento e o único a vencer uma final nacional fora de seu país e Rapder, atual campeão internacional, que também tornou-se referência no México. O evento ainda inspirou batalhas adaptadas ao idioma local em outros países, como Japão, França, Rússia e também o Brasil - que este ano estende o Red Bull FrancaMente à Portugal, onde os lusitanos se reunirão, no mesmo formato, para disputar no segundo semestre do ano.