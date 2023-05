Gravação de filme com Larissa Manoela é interrompida por briga

publicidade

A gravação de um filme com Larissa Manoela terminou em briga e confusão. Um vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra a atriz filmando no centro de Curitiba quando um dos seguranças contratados pela produção empurra e derruba no chão um adolescente que tentou falar com a artista.

A atriz está no Paraná para a filmagem de Traição Entre Amigos e caminhavam em uma rua do centro da capital paranaense para a cena em questão. Em um intervalo da gravação, Larissa e uma colega de elenco estavam paradas e um adolescente com uma caixa de balas tentou se aproximar delas.

Porém, o jovem foi impedido por um dos seguranças. O profissional deu um empurrão do adolescente, que caiu no chão. O acontecido causou revolta das pessoas que estavam assistindo à filmagem e que começaram a gritar e brigar com o segurança.

É possível ver um homem que sai em defesa do menino e também, briga fisicamente com o segurança. Durante todo a confusão, as artistas permaneceram no local onde estavam e esperaram os ânimos se acalmarem para voltar ao trabalho.

Até o momento, Larissa Manoela e não comentou a briga.