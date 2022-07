Grupo Cerco apresenta opereta-rock no Theatro São Pedro

publicidade

O Grupo Cerco traz ao Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/nº) sua mais recente montagem: a opereta-rock “Trago Sorte Mentira & Morte”, que estreou em março, lotando quatro sessões no Bar Agulha, e com fila de espera. Com a direção musical de Simone Rasslan e cênica, de Inês Marocco e Kalisy Cabeda, está em cartaz neste sábado, 21h e domingo, às 18h. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

Em um bar decadente, personagens boêmios vivem imersos em bebidas, jogos e sedução. Nesse ambiente degradado, lutam por sua sobrevivência e pelo seu prazer. O espetáculo é uma opereta rock repleta de malandragem e feitiçaria, em que a ganância mortal encontra a morte e o sobrenatural. Sobem ao palco, os atores Anildo Böes, Bruno Fernandes, Camila Falcão, Elisa Heidrich, Manoela Wunderlich, Martina Fröhlich e Philipe Philippsen. E ainda, a banda composta por Frigo Mansan, Gabriela Lery e R. Fernandez.



Valentin, um trambiqueiro malandro, e Thomas, um trapaceiro de jogos de azar, têm seu caminho cruzado por Marquito, um político argentino, e Lívia, uma sedutora femme fatale. Interessados pelas habilidades de Valentin, Marquito e Lívia o inserem no mundo da política, buscando enriquecimento. O encontro entre as personagens desencadeia uma disputa por dinheiro, poder e pelo questionável amor de Lívia.



Grupo Cerco

“Trago Sorte Mentira & Morte” é o quinto espetáculo de repertório do Grupo Cerco, coletivo teatral com 12 anos de trajetória e diversos projetos e prêmios em sua bagagem. Nesse período, o grupo já realizou várias temporadas e turnês nacionais e internacionais, com “O Sobrado” (2008), “Incidente em Antares” (2012), “Puli-Pulá” (2015) e “Arena Selvagem” (2018). Com esse último, conquistou o Prêmio Açorianos de Teatro de Melhor Direção, em 2018, e o 14º Prêmio Braskem em Cena 2019 de Melhor Espetáculo, nas categorias Júri Oficial e Júri Popular, entre outros.